Иран запросил статус государства-наблюдателя при ЕАЭС

Нота о заинтересованности Ирана в получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) представлена в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) 27 мая т.г. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.

- 10 июня т.г. на площадке ЕЭК проведено совещание представителей уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС по согласованию алгоритма рассмотрения заявки в соответствии с Положением о статусе государства-наблюдателя при ЕАЭС, утвержденным Решением Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) от 14 мая 2018 года № 8. В настоящее время государствами-членами ЕАЭС проводится анализ экономической целесообразности предоставления данного статуса. По итогам будут проведены консультации с представителями Ирана, - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, при положительной оценке экономической целесообразности предоставления статуса государства-наблюдателя, Иран должен будет направить письменное обращение на имя председателя ВЕЭС с просьбой предоставить ему статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Решение о предоставлении статуса государства-наблюдателя принимается главами государств-членов ЕАЭС.

Как напомнили в Минторговли, в 2018 году стороны подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. В развитие торгово-экономических связей 25 декабря 2023 года главами государств «пятерки» подписано полноформатное Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой. Соглашение обеспечивает беспошлинный режим торговли в отношении порядка 90% товарной номенклатуры, на долю которой приходится более 95% взаимной торговли между сторонами.