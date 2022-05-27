27 Мая 2022 23:24

Иран вызвал посла Швейцарии из-за захвата танкера с нефтью

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – Ему вручили ноту протеста, в которой содержится призыв к немедленному освобождению корабля и его груза. Дипломат ответил, что передаст послание Ирана американским официальным лицам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство IRNA.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии, который представляет интересы Вашингтона в Тегеране, чтобы выразить протест против захвата в греческих водах танкера под иранским флагом.

По причине отсутствия в Иране дипломатического представительства США, его функции выполняет и представляет посольство Швейцарии.

Инцидент произошел вблизи побережья Греции в водах Средиземного моря. Танкер под названием «Pegas», который плыл под иранским флагом, из-за технических проблем и плохой погоды искал убежища вдоль побережья Греции.

По информации «Организации портов и мореплавания Ирана», судно не получило помощи, а было задержано в греческих водах. Его груз конфисковали по решению местного суда и по согласованию с правительством США.

«Столкнувшись с плохими погодными условиями и техническими проблемами, судно подало сигнал о помощи в соответствии с международными правилами. Корабли, которые находятся под угрозой, должны быть переведены в безопасное место той страной, вблизи которой они находятся», - сообщается в заявлении организации.

Правительство Греции не оказало помощи, хотя является членом Международной морской организации и должно выполнять свои обязательства перед Ираном.

«Организация портов и мореплавания Ирана» призвала Грецию действовать в соответствии со своими международными обязательствами. Внешнеполитическое ведомство Исламской республики расценило действия по задержке танкера как нарушение международных правил и свободной торговли со стороны администрации США, а также нарушение морского права и конвенций.

Днем ранее в иранский МИД вызвали также временного поверенного в делах Греции в связи с конфискацией судна, направлявшегося под иранским флагом.

Греческие СМИ описали судно как танкер, который перевозил иранскую сырую нефть и нарушал международные санкции, сообщает Associated Press.

Происшествие произошло на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Ираном. Сегодня Исламская республика находится под международными санкциями после того, как в 2018 году Дональд Трамп в период своего президентства вывел США из ядерного соглашения 2015 года Ирана с мировыми державами.

Ранее США захватили груз двух танкеров, подозреваемых в перевозке иранской нефти, в рамках сложной схемы обхода санкций, включающей подделку документов и перекраску палубы корабля для сокрытия незаконных поставок.