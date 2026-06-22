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    Иран выставил самый возрастной состав в истории ЧМ

    Сборная Ирана установила исторический рекорд на чемпионате мира по футболу 2026 года в матче с Бельгией, официально став самой возрастной командой, вышедшей в стартовом составе, передает агентство Kazinform. 

    Иран выставил самый возрастной состав в истории ЧМ
    Фото: allfootballapp.com

    Как пишет Opta, средний возраст игроков ее стартового состава составил 32 года и 181 день — это самый высокий показатель в истории чемпионатов мира. 

    Стоит отметить, что лишь три футболиста иранцев моложе 30 лет. 

    Предыдущий рекорд принадлежал сборной Германии: в матче чемпионата мира 1998 года против Ирана средний возраст ее стартового состава составлял 31 год и 334 дня. Бельгия 🇧🇪 31 год и 301 день против Мексики (1998) Тегеран.

    Напомним, в этой игре Бельгия и Иран сыграли вничью без голов. 

    После двух туров в активе Бельгии и Ирана по два очка. Еще две команды группы — Египет и Новая Зеландия — свой матч второго тура проведут позднее.

    В заключительном туре группового этапа Бельгия сыграет против Новой Зеландии, а Иран встретится с Египтом. Обе встречи состоятся 27 июня.

    FIFA 2026 В мире Чемпионат мира по футболу Бельгия Иран
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор