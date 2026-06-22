Иран выставил самый возрастной состав в истории ЧМ

Сборная Ирана установила исторический рекорд на чемпионате мира по футболу 2026 года в матче с Бельгией, официально став самой возрастной командой, вышедшей в стартовом составе, передает агентство Kazinform.

Как пишет Opta, средний возраст игроков ее стартового состава составил 32 года и 181 день — это самый высокий показатель в истории чемпионатов мира.

Стоит отметить, что лишь три футболиста иранцев моложе 30 лет.

32 — Avec une moyenne d’âge de 32 ans et 181 jours, l’Iran aligne face à la Belgique le plus vieux onze de départ lors d’un match de Coupe du Monde depuis qu’Opta l’analyse (1966):



🥇Iran 🇮🇷 32 ans et 181 jours v Belgique (2026)

🥈Allemagne 🇩🇪 31 ans et 334 jours v Iran (1998)… https://t.co/CvWP30NDkR — OptaJean (@OptaJean) June 21, 2026

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Германии: в матче чемпионата мира 1998 года против Ирана средний возраст ее стартового состава составлял 31 год и 334 дня. Бельгия 🇧🇪 31 год и 301 день против Мексики (1998) Тегеран.

Напомним, в этой игре Бельгия и Иран сыграли вничью без голов.

После двух туров в активе Бельгии и Ирана по два очка. Еще две команды группы — Египет и Новая Зеландия — свой матч второго тура проведут позднее.

В заключительном туре группового этапа Бельгия сыграет против Новой Зеландии, а Иран встретится с Египтом. Обе встречи состоятся 27 июня.



