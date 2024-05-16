Иран вышел на второе место по производству жидкого топлива ОПЕК

Согласно последнему отчету Министерства энергетики США, Иран обогнал Ирак и стал вторым по величине производителем жидкого топлива в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на IMNA.

Данные показывают, что производство жидкого топлива в Иране заметно выросло на 110 тыс. баррелей в первом квартале этого года, что укрепило его позицию крупнейшего производителя этого ресурса в ОПЕК после Саудовской Аравии.

В отчете «World Short - Term Energy Outlook» Управления энергетической информации США указывается, что в первом квартале 2024 года Иран добыл 3,230 млн баррелей нефти в день, что означает увеличение добычи сырой нефти на 50 тыс. баррелей в день по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В отчете подчеркивается, что средняя добыча сырой нефти в Иране в 2023 году составила более 2,870 млн баррелей в день, при этом ожидается, что в 2024 году средняя добыча превысит 3 млн баррелей в день.

Кроме того, общий объем добычи жидкого топлива Ирана, включая сырую нефть и конденсат, достиг 4,42 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года, что подчеркивает растущее влияние страны на мировом энергетическом рынке.