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    12:12, 16 Май 2024 | GMT +6

    Иран вышел на второе место по производству жидкого топлива ОПЕК

    нефть
    Фото: freepik.com

    Согласно последнему отчету Министерства энергетики США, Иран обогнал Ирак и стал вторым по величине производителем жидкого топлива в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на IMNA.

    Данные показывают, что производство жидкого топлива в Иране заметно выросло на 110 тыс. баррелей в первом квартале этого года, что укрепило его позицию крупнейшего производителя этого ресурса в ОПЕК после Саудовской Аравии.

    В отчете «World Short - Term Energy Outlook» Управления энергетической информации США указывается, что в первом квартале 2024 года Иран добыл 3,230 млн баррелей нефти в день, что означает увеличение добычи сырой нефти на 50 тыс. баррелей в день по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    В отчете подчеркивается, что средняя добыча сырой нефти в Иране в 2023 году составила более 2,870 млн баррелей в день, при этом ожидается, что в 2024 году средняя добыча превысит 3 млн баррелей в день.

    Кроме того, общий объем добычи жидкого топлива Ирана, включая сырую нефть и конденсат, достиг 4,42 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года, что подчеркивает растущее влияние страны на мировом энергетическом рынке.

    Теги:
    ОПЕК Иран Нефть Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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