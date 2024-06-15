Иран установил дополнительные центрифуги на обогатительном заводе в Фордо в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Иран поспешно установил дополнительные центрифуги для обогащения урана на ядерном объекте в Фордо и начал устанавливать другие, об этом сообщается в докладе МАГАТЭ. Расширение своих мощностей по обогащению урана – это ответ на принятую в начале июня резолюцию МАГАТЭ, которую в Тегеране восприняли как антииранскую, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ответ Ирана на резолюцию МАГАТЭ

В конфиденциальном докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдательного органа ООН по атомной энергии, разосланном государствам-членам, описываются шаги, предпринятые Ираном на данный момент.

Дипломаты заявили, что Иран отреагировал на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, принятую на прошлой неделе против него, расширив свои мощности по обогащению урана на двух подземных объектах по обогащению урана в Фордо и Натанзе.

При этом дипломаты считают, что «эскалация не такая большая, как многие опасались», имея в виду масштабы эскалации ситуации в Иране. Единственные конкретные шаги на данный момент были предприняты в Фордо, ядерном объекте, вырытом в горе.

Фото: Mehr News

- 9 и 10 июня... Иран сообщил агентству, что 8 каскадов, каждый из которых будет содержать по 174 центрифуги IR-6, будут установлены в течение следующих 3–4 недель на первом энергоблоке FFEP (Завод по обогащению топлива в Фордо прим. ред.), - сообщается в докладе МАГАТЭ.

Каскад — это серия центрифуг, машин, используемых в процессе обогащения урана.

-11 июня 2024 года Агентство проверило на заводе в Фордо, что Иран завершил установку центрифуг IR-6 в двух каскадах первого энергоблока. Продолжается установка центрифуг IR-6 в четырех дополнительных каскадах, - сообщается в отчете.

IR-6 – одна из самых передовых моделей центрифуг Ирана. Хотя Иран и раньше планировал установить 8 каскадов центрифуг на первом блоке в Фордо, он лишь подготовил «необходимую инфраструктуру» для каскадов, а не установил сами машины. До появления этих новых каскадов в Фордо работало восемь каскадов. Иран также сообщил МАГАТЭ, что установит 18 каскадов современных машин ИР-2М на своем подземном обогатительном заводе в Натанзе.

Принятые Ираном меры – это ответ на последнюю резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ.

5 июня Совет управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят 35 государств, принял резолюцию, призывающую Иран активизировать сотрудничество с организацией и отменить запрет на прием международных инспекторов. Резолюция, выдвинутая Великобританией, Францией и Германией, подвергла Иран критике за отсутствие сотрудничества с агентством. 20 стран проголосовали за и две против - Россия и Китай - при 12 воздержавшихся.

Фото: Tehran Times

Резолюция вызвала возмущение в Иране

Тегеран раскритиковал западные страны за «поспешность и неразумность» и добавил, что эта резолюция «несомненно окажет пагубное влияние на процесс дипломатического взаимодействия и конструктивного сотрудничества».

Западные государства опасаются, что Тегеран может попытаться разработать ядерное оружие, но Иран отрицает это утверждение.

Иран призвал МАГАТЭ действовать технически и не поддаваться давлению западных государств. Он заявил, что расширение его ядерной деятельности соответствует ядерному соглашению 2015 года, известному как СВПД, и предназначено для мирных целей. Незаконный выход США из СВПД в мае 2018 года открыл для Ирана возможность отказаться от сделки в ответ на нарушения соглашения западными государствами.

США пообещали отреагировать

Соединенные Штаты пообещали «отреагировать соответствующим образом», если Иран осуществит планы по расширению своей ядерной программы, об этом предупредил Государственный департамент США в четверг.

По данным МАГАТЭ, Иран является единственной страной, не обладающей ядерным оружием, которая обогащает уран до 60 процентов. Уровень урана не соответствует оружейному уровню, но, поскольку он продолжает обогащаться и накапливаться, Тегеран очень скоро может разработать собственную атомную бомбу.

- В опубликованном сегодня докладе МАГАТЭ ясно видно, что Иран стремится продолжать расширять свою ядерную программу способами, которые не имеют убедительных мирных целей. Эти запланированные действия еще больше подрывают заявления Ирана об обратном, — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Подземный завод по обогащению урана

Завод по обогащению топлива в Фордо (FFEP) — ​​это иранский подземный завод по обогащению урана, расположенный в 32 км к северо-востоку от иранского города Кум, недалеко от деревни Фордо.

Фото: Спутниковый снимок атомной установки Фордо в Иране от 15 сентября 2017 года / Times of Israel, Google Earth

Почти вся информация по нему засекречена, поэтому большая часть информации становится известна общественности из израильских или американских СМИ. Расположен на глубине 80-90 метров под скальными породами.

Объект находится под контролем Организации по атомной энергии Ирана. Это второй иранский завод по обогащению урана после завода в Натанзе.