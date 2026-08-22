Иран стремится к соглашению, но не готов к «правильной сделке» — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в соглашении с Вашингтоном, однако пока не готов принять условия, которые он считает «правильной сделкой», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Republic .

На фоне сохраняющейся напряженности Трамп подчеркнул, что США контролируют ключевые районы региона, включая территорию вокруг Ормузского пролива.

Также Трамп отметил тяжелое экономическое положение Ирана, в том числе высокий уровень инфляции и нехватку военных ресурсов.

Президент США заявил, что экономические меры против Ирана не означают, что у США ограничены военные возможности.

— У них нет денег, у них нет флота, у них нет авиации, они не платят своим солдатам, они не платят своей полиции, у них инфляция в 350%, — сообщил Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Иран заинтересован в достижении соглашения, но пока не согласился на условия, выдвинутые Вашингтоном.

— Они бы с радостью заключили сделку, но, на мой взгляд, они не готовы заключить правильную сделку, — заявил президент США.

Недавно Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции против Ирана за всю историю» и предупредил страны, оказывающие финансовую, деловую или государственную поддержку Тегерану, о «грандиозных экономических последствиях».

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскритиковал последнюю кампанию Трампа по экономическому давлению на Тегеран, назвав ее провальной.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил «сокрушительным» ответом на новые угрозы США.