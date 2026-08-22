Иран пригрозил «сокрушительным» ответом на новые угрозы США

Вашингтон готовит новый пакет экономических мер против Тегерана на фоне продолжающегося противостояния и ограниченного судоходства через Ормузский пролив, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи в пятницу пригрозил «сокрушительным и разрушительным» ответом на новые угрозы США после заявления Вашингтона о подготовке беспрецедентно жестких экономических мер против Исламской республики.

Об этом сообщает агентство IRNA.

Али Абдоллахи заявил, что ответ Тегерана будет охватывать различные направления.

— Вооруженные силы Ирана, обладая готовностью на суше, на море, в воздухе, в сфере противовоздушной обороны и киберпространстве, ответят на новые угрозы противника сокрушительными, карательными и разрушительными мерами, — заявил генерал.

Заявление последовало после того, как министр финансов США Скотт Бессент анонсировал новый пакет мер против Ирана, подробности которого планируется представить в понедельник. Президент США Дональд Трамп ранее также предупредил об экономических последствиях для стран, которые будут оказывать Ирану «любую поддержку».

Бессент заявил, что Вашингтон намерен сочетать морскую блокаду и «самые жесткие санкции в истории», чтобы усилить давление на иранское руководство.

— Мы собираемся обрушить этот режим. Нашим союзникам и остальному миру пора сделать выбор, — заявил глава американского министерства финансов в интервью CNBC.

US Treasury Secretary vows to 'collapse' Iran with new sanctions

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US Treasury Secretary Scott Bessent announced that Washington will implement the toughest sanctions in history against Iran, describing the aggressive financial offensive as a one-two punch that combines an… pic.twitter.com/lnwH5Q7vuf — The Cradle (@TheCradleMedia) August 21, 2026

При этом Бессент связал усиление экономического давления с попыткой избежать нового масштабного витка боевых действий. По его словам, политика максимального давления может снизить вероятность возобновления интенсивного военного противостояния.

На заявления Вашингтона отреагировал и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, находящийся с визитом в соседнем Ираке. По его мнению, США пришли к выводу, что не могут добиться своих целей путем прямого военного противостояния и теперь делают ставку на экономическое давление.

МИД Ирана ранее заявил, что новые американские санкции не заставят страну отказаться от защиты своего суверенитета и национальных интересов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также предупредил о «сокрушительном» ответе в случае нового нападения, одновременно вновь выступив за прекращение войны.

Новые угрозы санкций прозвучали на фоне сохраняющихся разногласий вокруг Ормузского пролива. США и Иран дважды объявляли о договоренностях о прекращении огня в апреле и июне, однако обе попытки урегулирования впоследствии сорвались.

Ранее мы сообщали, что из-за ограничения импорта в Иране начали расходовать запасы бензина

Накануне Трамп объявил о масштабной экономической изоляции Ирана.