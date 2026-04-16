Тренды:
    20:22, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Иран пригрозил перекрыть Красное море в ответ на блокаду США

    Военные предупреждают о расширении ограничений на ключевые морские маршруты в случае продолжения давления, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Fars News

    Иранские военные заявили, что могут заблокировать судоходство через Красное море, а также Персидский залив и Оманское море, если США продолжат военно-морскую блокаду иранских портов. Об этом в среду заявил представитель высшего военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Али Абдоллахи.

    Соответствующее заявление было передано иранским государственным телевидением. По словам иранского генерала, действия США создают угрозу для иранских торговых судов и нефтяных танкеров и могут привести к срыву режима прекращения огня.

    — Мощные вооруженные силы Исламской Республики не допустят продолжения экспорта или импорта в Персидский залив, Оманское море и Красное море, — заявил он.

    В штабе «Хатам аль-Анбия» также подчеркнули, что продолжающаяся блокада со стороны США рассматривается как нарушение перемирия и может стать предвестником нарушения режима прекращения огня.

    Иранские власти заявляют, что в случае дальнейшей эскалации будут действовать решительно для защиты национальных интересов и безопасности судоходства в регионе.

    Инфографика: AlJazeera

    По оценкам, возможная блокировка Красного моря может быть реализована при участии поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, которые способны воздействовать на судоходство в районе Баб-эль-Мандебского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой торговли.

    Ранее мы рассказывали кто такие хуситы и как они повлияли на судоходство во время войны в секторе Газа.

    Арсен Утешев
