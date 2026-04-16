Иран пригрозил перекрыть Красное море в ответ на блокаду США

Иранские военные заявили, что могут заблокировать судоходство через Красное море, а также Персидский залив и Оманское море, если США продолжат военно-морскую блокаду иранских портов. Об этом в среду заявил представитель высшего военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Али Абдоллахи.

"The powerful Armed Forces of Iran will not allow any exports and imports to continue in the Persian Gulf, Gulf of Oman, and Red Sea," the Commander said, adding: "Iran will take powerful action to defend its national sovereignty and interests." https://t.co/AYOiGVq0JR — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 15, 2026

Соответствующее заявление было передано иранским государственным телевидением. По словам иранского генерала, действия США создают угрозу для иранских торговых судов и нефтяных танкеров и могут привести к срыву режима прекращения огня.

— Мощные вооруженные силы Исламской Республики не допустят продолжения экспорта или импорта в Персидский залив, Оманское море и Красное море, — заявил он.

В штабе «Хатам аль-Анбия» также подчеркнули, что продолжающаяся блокада со стороны США рассматривается как нарушение перемирия и может стать предвестником нарушения режима прекращения огня.

Иранские власти заявляют, что в случае дальнейшей эскалации будут действовать решительно для защиты национальных интересов и безопасности судоходства в регионе.

По оценкам, возможная блокировка Красного моря может быть реализована при участии поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, которые способны воздействовать на судоходство в районе Баб-эль-Мандебского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой торговли.

