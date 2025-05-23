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    12:38, 23 Май 2025 | GMT +5

    Иран подаст в суд на Google за искажение названия Персидского залива

    Тегеран обвинил американскую IT-компанию в подрыве культурной идентичности и сообщил о готовности к судебному разбирательству, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Мохаммад-Садек Фарахани
    Фото: IRNA

    Национальный центр виртуального пространства Ирана объявил о намерении предпринять юридические действия против компании Google за искажение исторического названия «Персидский залив» в своих сервисах.

    Заместитель главы центра по юридическим и парламентским вопросам Мохаммад-Садек Фарахани осудил действия Google, подчеркнув, что искажение названия «Персидский залив» является нарушением культурной идентичности Ирана.

    — Как орган, ответственный за надзор за киберпространством страны, мы считаем своим долгом защищать культурную идентичность Ирана и предпринимать необходимые меры, — заявил Фарахани в среду.

    Он отметил, что центр планирует действовать в трех направлениях: официально протестовать в международных организациях, обратиться в международные суды и трибуналы, а также подать жалобу в национальные суды при сотрудничестве с Министерством иностранных дел и судебной системой.

    Фарахани подчеркнул, что искажение названия «Персидский залив» воспринимается как попытка подорвать историческое и культурное наследие Ирана.

    На данный момент компания Google не предоставила официального комментария по данному вопросу.

    Ранее иранские парламентарии также выразили обеспокоенность по поводу попыток переименования Персидского залива, подчеркнув его историческую и геополитическую значимость для страны.

    Это не первый случай, когда Иран выражает протест против использования альтернативных названий Персидского залива в международных источниках. Страна последовательно отстаивает историческую точность и культурную идентичность в международных отношениях.

    7 мая министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любые попытки изменить историческое название Персидского залива являются политически мотивированными и воспринимаются Тегераном как враждебный жест.

    — Это не просто вопрос географии. Это попытка задеть национальную идентичность и унизить достоинство всего иранского народа, — написал Аракчи в социальной сети X, подчеркнув, что название Персидский залив закреплено в исторических, дипломатических и картографических источниках на протяжении веков.

    Реакция министра последовала вслед за публикацией Associated Press, в которой со ссылкой на американских чиновников сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время визита в Эр-Рияд может официально заявить о переходе к использованию термина «Аравийский залив» вместо общепринятого «Персидский залив».

    Теги:
    Google Иран Мировые новости Дональд Трамп
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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