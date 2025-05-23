Иран подаст в суд на Google за искажение названия Персидского залива

Национальный центр виртуального пространства Ирана объявил о намерении предпринять юридические действия против компании Google за искажение исторического названия «Персидский залив» в своих сервисах.

Заместитель главы центра по юридическим и парламентским вопросам Мохаммад-Садек Фарахани осудил действия Google, подчеркнув, что искажение названия «Персидский залив» является нарушением культурной идентичности Ирана.

— Как орган, ответственный за надзор за киберпространством страны, мы считаем своим долгом защищать культурную идентичность Ирана и предпринимать необходимые меры, — заявил Фарахани в среду.

Он отметил, что центр планирует действовать в трех направлениях: официально протестовать в международных организациях, обратиться в международные суды и трибуналы, а также подать жалобу в национальные суды при сотрудничестве с Министерством иностранных дел и судебной системой.

Фарахани подчеркнул, что искажение названия «Персидский залив» воспринимается как попытка подорвать историческое и культурное наследие Ирана.

На данный момент компания Google не предоставила официального комментария по данному вопросу.

Ранее иранские парламентарии также выразили обеспокоенность по поводу попыток переименования Персидского залива, подчеркнув его историческую и геополитическую значимость для страны.

Это не первый случай, когда Иран выражает протест против использования альтернативных названий Персидского залива в международных источниках. Страна последовательно отстаивает историческую точность и культурную идентичность в международных отношениях.

7 мая министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любые попытки изменить историческое название Персидского залива являются политически мотивированными и воспринимаются Тегераном как враждебный жест.

— Это не просто вопрос географии. Это попытка задеть национальную идентичность и унизить достоинство всего иранского народа, — написал Аракчи в социальной сети X, подчеркнув, что название Персидский залив закреплено в исторических, дипломатических и картографических источниках на протяжении веков.

The name Persian Gulf, like many geographical designations, is deeply rooted in human history. Iran has never objected to the use of names such as the Sea of Oman, Indian Ocean, Arabian Sea, or Red Sea. The use of these names does not imply ownership by any particular nation, but… pic.twitter.com/PQjUiph4qt — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 7, 2025

Реакция министра последовала вслед за публикацией Associated Press, в которой со ссылкой на американских чиновников сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время визита в Эр-Рияд может официально заявить о переходе к использованию термина «Аравийский залив» вместо общепринятого «Персидский залив».