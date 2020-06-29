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Иран планирует в марте 2021 года получить вакцину от коронавируса

29 Июня 2020, 14:10
Иран планирует в марте 2021 года получить вакцину от коронавируса

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Некоторые иранские инновационные предприятия работают над вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19, и к концу иранского 1399 года (21 марта 2021 года) одно из них начнет производство вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор отдела по развитию технологий министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Хоссейн Ватанпур в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

По его словам, вакцины от папилломавирусов человека (ПВЧ) и гриппа H1N1 также будут доступны к концу текущего года.

Он отметил, что Иран наряду с развивающимися странами работает над вакциной.

«Наши достижения в этой области могут конкурировать с международными продуктами», - добавил он.

В свою очередь напомним, что 12 июня 2020 года в Жамбылской области Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК в пгт. Гвардейский Кордайского района. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, разработкой которой занимаются ученые НИИ в Жамбылской области. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания. Выход на клинические испытания казахстанской вакцины от коронавируса ожидается в сентябре 2020 года.

Ранее в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» генеральный директор НИИ Кунсулу Закарья рассказала о том, как ведется разработка вакцины против коронавируса. О результатах, достигнутых отечественными учеными, рассказал заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности, доктор ветеринарных наук, профессор Леспек Кутымбетов.


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