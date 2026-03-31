    19:11, 30 Март 2026 | GMT +5

    Иран отказался отзывать посла из Ливана

    Дипломатический конфликт между Тегераном и Бейрутом усиливается на фоне войны и споров о суверенитете, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Asharq Alawsat

    МИД Ирана заявил, что посол страны в Ливане продолжит работу в Бейруте, несмотря на решение ливанских властей объявить его персоной нон грата и требование покинуть страну до 29 марта. В ведомстве подчеркнули, что дипломат остается на месте, а посольство функционирует в обычном режиме

    — Наш посол продолжит свою работу в Бейруте и остается там, — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в понедельник.

    Напомним, 24 марта министерство иностранных дел Ливана отозвало агреман у назначенного посла Ирана Мохаммеда Резы Шибани, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела страны. Ему было предписано покинуть территорию республики до 29 марта, однако по истечении срока дипломат остался в Бейруте.

    В воскресенье агентство AFP со ссылкой на иранский дипломатический источник сообщило, что посол Ирана не покинет Ливан, несмотря на то что его объявили персоной нон грата и приказали покинуть страну к воскресенью.

    — Посол не покинет Ливан в соответствии с пожеланиями спикера парламента Набиха Берри и «Хезболлы», — сообщил источник агентства на условиях анонимности.

    «Хезболла» осудила решение МИД о высылке иранского дипломата, подчеркнув, что это решение «продиктовано политическими мотивами», «не имеет под собой никаких правовых оснований и является опасной уступкой внешнему давлению».

    На минувшей неделе министры от шиитских партий «Хезболлы» и ее союзника «Амаль» бойкотировали заседание ливанского кабинета министров в знак протеста после того, как правительство объявило иранского посла «персоной нон грата».

    Ситуацию прокомментировали власти Израиля. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал ливанские власти за неспособность реализовать собственное решение.

    — Срок истек, а иранский посол продолжает находиться в Бейруте, как ни в чем не бывало, — заявил он, добавив, что это свидетельствует о влиянии Ирана внутри страны.

    По его словам, без решительных шагов по ограничению роли Ирана и движения «Хезболла» Ливан не сможет восстановить полный суверенитет.

    Дипломатический кризис развивается параллельно с усилением боевых действий на юге Ливана. Израильские войска проводят наземные и воздушные операции против «Хезболлы», стремясь создать буферную зону вдоль границы.

    В свою очередь, «Хезболла» заявляет о готовности продолжать сопротивление и предупреждает о последствиях дальнейшего продвижения израильских сил.

    По данным международных организаций, с начала эскалации более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, что усиливает гуманитарное давление на страну.

    Арсен Утешев
