Иран отказался отзывать посла из Ливана

МИД Ирана заявил, что посол страны в Ливане продолжит работу в Бейруте, несмотря на решение ливанских властей объявить его персоной нон грата и требование покинуть страну до 29 марта. В ведомстве подчеркнули, что дипломат остается на месте, а посольство функционирует в обычном режиме

— Наш посол продолжит свою работу в Бейруте и остается там, — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в понедельник.

Напомним, 24 марта министерство иностранных дел Ливана отозвало агреман у назначенного посла Ирана Мохаммеда Резы Шибани, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела страны. Ему было предписано покинуть территорию республики до 29 марта, однако по истечении срока дипломат остался в Бейруте.

طلبتُ اليوم من الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في لبنان، لإبلاغه قرار سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع إلزامه مغادرة الأراضي اللبنانية في مهلة أقصاها 29 آذار 2026.



В воскресенье агентство AFP со ссылкой на иранский дипломатический источник сообщило, что посол Ирана не покинет Ливан, несмотря на то что его объявили персоной нон грата и приказали покинуть страну к воскресенью.

— Посол не покинет Ливан в соответствии с пожеланиями спикера парламента Набиха Берри и «Хезболлы», — сообщил источник агентства на условиях анонимности.

«Хезболла» осудила решение МИД о высылке иранского дипломата, подчеркнув, что это решение «продиктовано политическими мотивами», «не имеет под собой никаких правовых оснований и является опасной уступкой внешнему давлению».

Hezbollah strongly condemned #Lebanon's Foreign Minister of Affairs, Yousseff Rajji’s decision to revoke the approval for the newly appointed Iranian ambassador, Mohammad Reza Sheibani, declare him persona non grata, and oblige him to leave Lebanon by March 29, 2026.



На минувшей неделе министры от шиитских партий «Хезболлы» и ее союзника «Амаль» бойкотировали заседание ливанского кабинета министров в знак протеста после того, как правительство объявило иранского посла «персоной нон грата».

Ситуацию прокомментировали власти Израиля. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал ливанские власти за неспособность реализовать собственное решение.

— Срок истек, а иранский посол продолжает находиться в Бейруте, как ни в чем не бывало, — заявил он, добавив, что это свидетельствует о влиянии Ирана внутри страны.

По его словам, без решительных шагов по ограничению роли Ирана и движения «Хезболла» Ливан не сможет восстановить полный суверенитет.

Last week, the Lebanese Foreign Ministry declared the Iranian ambassador a «persona non grata» and set a deadline for his expulsion from Lebanon. That deadline expired yesterday, March 29th.



Дипломатический кризис развивается параллельно с усилением боевых действий на юге Ливана. Израильские войска проводят наземные и воздушные операции против «Хезболлы», стремясь создать буферную зону вдоль границы.

В свою очередь, «Хезболла» заявляет о готовности продолжать сопротивление и предупреждает о последствиях дальнейшего продвижения израильских сил.

По данным международных организаций, с начала эскалации более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, что усиливает гуманитарное давление на страну.

