Иран и Оман договорились по карте морских маршрутов через Ормузский пролив

Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в переговорах между Тегераном и Маскатом по вопросу Ормузского пролива достигнут прогресс, а консультации проходят в «позитивной и конструктивной» атмосфере, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По словам Багаи, Иран и Оман достигли договоренности по карте, определяющей маршруты морского судоходства через пролив. При этом технические вопросы, связанные с совместным заявлением сторон, еще прорабатываются.

Багаи также обвинил Вашингтон в создании препятствий для переговорного процесса.

Переговоры между Ираном и Оманом ведутся на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ормузского пролива. Тегеран ранее заявлял, что для полного открытия стратегического водного пути США должны выполнить ряд условий.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что переговоры с Оманом вошли в завершающую стадию и речь идет о создании временного маршрута, который может действовать от двух до четырех месяцев.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил, что Тегеран и Маскат близки к соглашению по новому порядку судоходства, однако открытие Ормузского пролива будет зависеть от выполнения Вашингтоном других условий Ирана.

Ормузский пролив является одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки энергоресурсов, поэтому ситуация вокруг его судоходства имеет важное значение для международных рынков и глобальной энергетической безопасности.

Ранее сообщалось о том, что президент США намерен объявить Ормузский пролив американской территорией. Такая мера может потребовать бессрочного развертывания войск в регионе. Иран отрицает, что США контролируют пролив.

Также СМИ сообщали о том, что Иран и Оман приблизились к соглашению по Ормузскому проливу.



