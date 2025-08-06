Иран и Азербайджан ускоряют реализацию совместных приграничных проектов

На официальной встрече министра дорог и городского строительства Ирана Фарзаны Садег с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым обсуждались перспективы экономического и административного взаимодействия. Особое внимание было уделено реализации совместных приграничных проектов. Стороны подчеркнули необходимость ускорения работ по строительству пограничного терминала в Астаре, а также завершению инфраструктуры мостов на границе.

Эти проекты рассматриваются как стратегически важные для увеличения товарооборота и укрепления региональной логистики.

В рамках достигнутых договоренностей планируется визит Шахина Мустафаева в иранский город Астара. В ходе визита состоится заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, где будет дана оценка текущему ходу реализации совместных инициатив.

Ожидается, что встречи на высоком уровне станут площадкой для обмена мнениями по вопросам устранения текущих препятствий, дальнейшего продвижения проектов и углубления межгосударственного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Иран возобновили коммерческое судоходство в Каспийском море.

Стороны также подписали соглашение о строительстве железнодорожного терминала Астара.

В апреле стало известно о планах Азербайджана и Ирана учредить Совместный транспортный комитет с целью ускорения реализации двусторонних проектов в сфере транспорта.



