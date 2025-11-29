РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:23, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026

    Исламская республика бойкотирует жеребьевку финальной части чемпионата мира по футболу, которая пройдет на следующей неделе в Вашингтоне. США отказали в выдаче визы нескольким членам иранской делегации, передает сообщение Иранской футбольной федерации France 24.

    Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026
    Фото: Tasnim News Agency

    По сообщению Tasnim News Agency, США выдали визу только четверым членам иранской делегации, которая собиралась принять участие в жеребьевке 5 декабря. Среди тех, кому отказано в визе — президент иранской федерации футбола Мехди Тадж.

    — Мы проинформировали ФИФА, что принятые решения не имеют ничего общего со спортивными принципами. И члены иранской делегации не примут участия в процедуре жеребьевки чемпионата мира, — передает France 24 слова пресс-секретаря иранской футбольной федерации.

    По сообщению французского ресурса, глава иранской федерации футбола Мехди Тадж передал президенту ФИФА Джанни Инфантино, что решение носит чисто политический характер, и США должны воздержаться от такого поведения.

    Чемпионат мира по футболу 2026 впервые пройдет в новом формате. Участие в финальной части мундиаля примут 48 команд. Место проведения — США, Канада, Мексика.

    Иран завоевал путевку в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 по результату выступления национальной сборной в отборочном турнире в Азиатской конфедерации.

    Сборная исламской республики сыграет в финальной части ЧМ в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории.

    Ранее Администрация Трампа представила программу FIFA Pass, которая поможет фанатам футбола ускорить рассмотрение заявлений на получение визы США. 

