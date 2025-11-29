Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026

По сообщению Tasnim News Agency, США выдали визу только четверым членам иранской делегации, которая собиралась принять участие в жеребьевке 5 декабря. Среди тех, кому отказано в визе — президент иранской федерации футбола Мехди Тадж.

— Мы проинформировали ФИФА, что принятые решения не имеют ничего общего со спортивными принципами. И члены иранской делегации не примут участия в процедуре жеребьевки чемпионата мира, — передает France 24 слова пресс-секретаря иранской футбольной федерации.

По сообщению французского ресурса, глава иранской федерации футбола Мехди Тадж передал президенту ФИФА Джанни Инфантино, что решение носит чисто политический характер, и США должны воздержаться от такого поведения.

Чемпионат мира по футболу 2026 впервые пройдет в новом формате. Участие в финальной части мундиаля примут 48 команд. Место проведения — США, Канада, Мексика.

Иран завоевал путевку в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 по результату выступления национальной сборной в отборочном турнире в Азиатской конфедерации.

Сборная исламской республики сыграет в финальной части ЧМ в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории.

Ранее Администрация Трампа представила программу FIFA Pass, которая поможет фанатам футбола ускорить рассмотрение заявлений на получение визы США.