Ирак ввел запрет на ввоз, продажу и производство алкоголя

АММАН. КАЗИНФОРМ – Власти Ирака официально запретили ввоз, продажу и производство алкогольных напитков в Ираке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство юстиции ближневосточного государства.

Издаваемая министерством юстиции «Официальная Иракская газета» опубликовала муниципальный закон об импорте, который включает запрет на продажу, импорт и производство алкогольных напитков.

Согласно закону, любой, кто нарушит это решение, заплатит штраф в размере от 10 млн динаров (3 млн тенге) до 25 млн динаров (почти 17 млн тенге). Применение закона началось с 20 февраля.

В 2016 году иракский парламент проголосовал за закон, запрещающий производство алкогольных напитков. В то время закон вызвал волну широких споров, между тем, он не применялся из-за нежелания некоторых политических партий, сообщает Iraqi News.

Это решение было принято после того, как иракский парламент не смог принять решение по алкоголю из-за противоречивой ситуации, поскольку конституция запрещает издавать законы, противоречащие исламскому праву, в то же время она предусматривает гарантии личных свобод, сообщает Arabian Business.

Ожидается, что решение властей вызовет недовольство некоторых меньшинств в Ираке, в то же время, будет приветствоваться исламскими религиозными партиями.

Сегодня многие компании, производящие алкогольные напитки, действуют в регионах Багдад, Мосул и Иракский Курдистан.

Ирак являлся основным производителем алкоголя, особенно для курдских районов на северо-востоке Сирии, из-за его более низкой стоимости по сравнению с алкогольной продукцией, произведенной в районах, находящихся под контролем сирийского правительства.

Прибыльный бизнес по производству алкоголя рос за счет иракских торговых точек, которые в последнее время начали поставлять алкогольную продукцию за пределы Ирака, в том числе в соседние сирийские и турецкие города.

Во время правления в Ираке Саддама Хусейна мусульманам было запрещено продавать алкогольные напитки, в то же время представители других конфессий могли заниматься торговлей алкоголем при наличии лицензии. На сегодняшний день большинство винных магазинов в Ираке принадлежат и управляются людьми из христианского меньшинства или общины езидов.