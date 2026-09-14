Ирак возобновляет работу трех пограничных пунктов на границе с Ираном

Иракские власти определили порядок восстановления движения через временно закрытые пункты пропуска на границе с Ираном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Ирак 13 сентября начал поэтапно возобновлять пассажирское и торговое сообщение через пограничные переходы Шейб, Шаламче и Мандали на границе с Ираном. Об этом сообщило информационное подразделение сил безопасности Ирака со ссылкой на распоряжение премьер-министра Али аз-Зейди.

Пассажирское движение через два пункта пропуска уже возобновлено, а торговое сообщение через три КПП будет открываться поэтапно до 17 сентября.

Решение принято после проверки оперативной обстановки, технических систем и порядка работы КПП. Иракские власти заявили, что принятые меры должны усилить охрану границы и обеспечить беспрепятственное движение граждан и грузов.

Что случилось

Переходы были временно закрыты Ираком 12 сентября для проведения административных и организационных мероприятий, а также расследования нарушений безопасности.

Это произошло после того, как Багдад подтвердил, что атаки на объекты в Саудовской Аравии были совершены с территории иракской провинции Майсан.

Напомним, МИД Саудовской Аравии ранее заявил, что несколько беспилотников, атаковавших нефтепровод «Восток — Запад», были запущены с территории Ирака.

В результате ударов нефтепровод получил повреждения, несколько человек пострадали. Эр-Рияд сообщил, что по просьбе главы иракского правительства пока воздержался от ответных действий.

#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia’s strongest condemnation of targetting the East-West Pipeline in the Riyadh and Madinah regions by several drones launched from Iraq, which resulted in injuries and some damage that is currently being recovered. — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) September 11, 2026

Ирак расследует

После произошедшего премьер-министр Ирака отправил в отставку командующего силами безопасности в Майсане и начальника полиции региона, а также распорядился провести расследование в отношении руководителей местных силовых ведомств.

🔴 Iraq has dismissed commander of Maysan Operations Command in wake of attacks on Saudi Arabia 📍Prime Minister Ali Al-Zaidi also orders investigation into Maysan Operations Command after attacks on Saudi Arabia were traced to site in province https://t.co/7xzoglpu8P https://t.co/FZau82crGe — Anadolu English (@anadoluagency) September 12, 2026

Официально Багдад объяснил временное закрытие переходов необходимостью проверить оперативную обстановку, технические системы и порядок обеспечения безопасности на границе.

Вместе с тем как сообщает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник, закрытие погранпереходов стало мерой экономического давления на Тегеран. По его словам, материалы, оружие и оборудование для производства беспилотников были ввезены в Ирак из Ирана, после чего вооруженные группировки использовали их для атак на Саудовскую Аравию. Официально эта информация не подтверждена.

«Исламское сопротивление в Ираке», объединяющее поддерживаемые Ираном вооруженные группировки, отвергло свою причастность и выразило готовность сотрудничать со следствием. Ответственность за нападение пока никто не взял.

МИД Ирана 14 сентября назвал обвинения в причастности Тегерана к атаке «чистой ложью». Ранее иранская сторона предложила провести совместное расследование обнаруженных вблизи ирано-иракской границы площадок запуска беспилотников. Премьер-министр Ирака поддержал эту инициативу.

При этом граница между обеими странами полностью не закрывалась, в эти дни еще два пункта пропуска продолжали круглосуточно обслуживать пассажиров и коммерческие грузы.

Ранее мы сообщали, что Ирак частично закрыл границу с Ираном.