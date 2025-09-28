Ирак возобновил экспорт нефти в Турцию

Соглашение о возобновлении поставок было достигнуто в результате длительных и интенсивных переговоров между сторонами. Экспорт нефти стартовал утром 27 сентября в 06:00 по астанинскому времени.

Как отмечается в заявлении, необходимые технические приготовления были завершены заблаговременно.

— Мы подготовились к возобновлению экспорта, включен счетчик на экспортной линии № 46 к западу от города Заху. Там находятся наши специалисты, которые будут отслеживать объем прокачиваемой нефти в Турцию, — пояснили в государственной иракской нефтяной компании North Oil Company.

В компании отметили, что на полное заполнение трубопровода потребуется от одного до двух дней. Это стандартная процедура, необходимая для выравнивания давления и проверки всей протяжённости трубопровода на техническую стабильность.

Турецкая сторона также подтвердила возобновление поставок.

6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır. — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 27, 2025

Напомним, поставки нефти по маршруту Киркук-Джейхан были приостановлены в 2023 году на фоне политико-правовых разногласий между федеральными властями Ирака и правительством Иракского Курдистана. Обе стороны выдвигали различные правовые трактовки Конституции, касающиеся распределения полномочий в сфере экспорта природных ресурсов. Дополнительным фактором остановки стали технические проверки, проводимые после разрушительных землетрясений в феврале 2023 года.

В середине сентября сообщалось, что Казахстан возобновил экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.