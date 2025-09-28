РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:55, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ирак возобновил экспорт нефти в Турцию

    После почти двухлетнего перерыва Ирак официально возобновил экспорт нефти в Турцию по стратегическому трубопроводу Киркук-Джейхан, заявили в Министерстве природных ресурсов Иракского Курдистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu Ajansi

    Соглашение о возобновлении поставок было достигнуто в результате длительных и интенсивных переговоров между сторонами. Экспорт нефти стартовал утром 27 сентября в 06:00 по астанинскому времени.

    Как отмечается в заявлении, необходимые технические приготовления были завершены заблаговременно. 

    — Мы подготовились к возобновлению экспорта, включен счетчик на экспортной линии № 46 к западу от города Заху. Там находятся наши специалисты, которые будут отслеживать объем прокачиваемой нефти в Турцию, — пояснили в государственной иракской нефтяной компании North Oil Company.

    В компании отметили, что на полное заполнение трубопровода потребуется от одного до двух дней. Это стандартная процедура, необходимая для выравнивания давления и проверки всей протяжённости трубопровода на техническую стабильность.

    Турецкая сторона также подтвердила возобновление поставок.

    Напомним, поставки нефти по маршруту Киркук-Джейхан были приостановлены в 2023 году на фоне политико-правовых разногласий между федеральными властями Ирака и правительством Иракского Курдистана. Обе стороны выдвигали различные правовые трактовки Конституции, касающиеся распределения полномочий в сфере экспорта природных ресурсов. Дополнительным фактором остановки стали технические проверки, проводимые после разрушительных землетрясений в феврале 2023 года.

    В середине сентября сообщалось, что Казахстан возобновил экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

    Турция Экспорт Ирак Нефть Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
