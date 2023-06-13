Ирак утвердил рекордный бюджет для создания рабочих мест

АММАН. КАЗИНФОРМ – Совет представителей (парламент) Ирака утвердил крупнейший в истории страны бюджет в размере 197 трлн иракских динаров (152,2 млрд долларов CША) на 2023 год. В нем предусмотрены рекордные расходы на растущий государственный фонд заработной платы и проекты развития, направленные на улучшение услуг и восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате запустения и войны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ShafaqNews.

Выделенная сумма предназначена на ряд целей, включая реформы, инфраструктуру, планы развития и создание рабочих мест. Утвержденный закон о трехлетнем бюджете охватывает 2023 - 2025 годы. Данные о 2024 и 2025 годах еще не публиковались.

Бюджет направлен на создание десятков тысяч рабочих мест в государственном секторе. Сегодня Ирак, десятилетиями страдавший от войны и межконфессиональных распрей после вторжения США в 2003 году, планирует улучшить сферу оказания услуг и восстановить поврежденные войной объекты.

«Необходимо обеспечить основные услуги, восстановить инфраструктуру, предоставить рабочие места и возможности для работы, реконструировать пострадавшие районы и положить конец страданиям перемещенных лиц», - заявил заместитель спикера Совета представителей Ирака Шахван Абдулла Ахмед.

Законодатели провели ряд заседаний за последние пять дней, некоторые из которых приостанавливались по причине политических разногласий между законодателями, поскольку каждая фракция в парламенте стремилась поставить интересы своих регионов и сторонников на первое место. Последнее заседание началось в воскресенье и завершилось на рассвете в понедельник.

Бюджет ближневосточного государства основан на цене на нефть в 70 долларов за баррель и прогнозирует экспорт нефти на уровне 3,5 млн баррелей в сутки, 400 тысяч баррелей из которых - из полуавтономного региона Иракский Курдистан.

Несмотря на это, аналитики выражают обеспокоенность ожидаемыми доходами от нефти, поскольку цены на углеводороды, а также уровень добычи колеблются в зависимости от мирового спроса, учитывая почти полную зависимость Ирака от продажи нефти.

Население страны является одним из самых быстрорастущих в мире, которое по прогнозам удвоится с 43 миллионов до примерно 80 миллионов к 2050 году, в то время как большая часть экономики находится под управлением государства и характеризуется высоким уровнем безработицы. В стране часто происходят протесты из-за нехватки рабочих мест и государственных услуг, передает AlJazeera.

Между тем, в Ираке многие обеспокоены растущим дефицитом бюджета, который оценивается в рекордные 64,36 трлн иракских динаров (49 млрд долларов), что более чем вдвое превышает бюджет на 2021 год.