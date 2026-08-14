Ипотека оформлена, а въехать нельзя: 60 семей ждут квартиры в Петропавловске

В Петропавловске военнослужащие, спасатели и сотрудники полиции, купившие квартиры по государственной программе, до сих пор вынуждены арендовать жилье, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жители, которые должны были получить ключи от квартир еще в апреле, пока не знают, когда смогут отпраздновать новоселье.

Муж Даны Салыковой — военнослужащий. Молодой семье в ближайшее время предстоит заплатить 150 тысяч тенге за аренду квартиры, в которой они сейчас живут. Через несколько дней им необходимо внести 335 тысяч тенге в банк. В июне они приобрели в ипотеку двухкомнатную квартиру в жилом комплексе «Анель-2», однако пока неизвестно, когда они смогут заселиться в собственное жилье.

— Строительная компания все откладывает и переносит сроки. Серьезных проблем в построенном доме нет. Однако его сдали, не завершив все работы. В результате мы не можем заселиться. У этой компании есть еще один объект, который сейчас строится. Все рабочие находятся там, а на наш дом у них времени не остается, — рассказала Дана Салыкова.

Еще одна жительница — Айна Сербаева — также устала от постоянных обещаний «завтра».

По ее словам, в сентябре 2025 года она заключила договор со строительной компанией «ТехЕвроСтрой». Подрядчик обещал передать двухкомнатную квартиру полностью готовой.

— За двухкомнатную квартиру я заплатила наличными. Официально компания должна была сдать жилье в апреле, но нам говорили, что заселиться можно будет уже в январе. Строительство шло хорошо, поэтому мы и выбрали этот дом. Однако все изменилось, когда эта компания начала строительство нового объекта на улице Болатбаева, — говорит жительница Петропавловска.

По словам Айны Сербаевой, когда жители потребовали полностью завершить строительство дома, предприниматель разговаривал с ними грубо.

— Он разговаривал с нами грубо. Сказал: «Забирайте свои деньги, я никого не боюсь — ни прокуратуры, ни акимата». Весной нас пригласили заключить сделку. Нотариус сказал, что документы на дом готовы. Когда я спросила, как можно было получить документы, если нет ни канализации, ни системы водоснабжения, он снова начал оскорблять нас. Потом сказал: «Ждите, я закончу работы». Мы бы подождали, но на строительной площадке ведь ни одной живой души нет, — говорит Айна Сербаева.

Жительница также недовольна качеством строительства.

По словам представителя строительной компании Ильи Шиманского, причиной несвоевременного завершения объекта стали финансовые проблемы. Компания планирует увеличить количество рабочих, чтобы ускорить строительство. Сейчас в доме остается выполнить около 10% работ. Необходимо завершить внутреннюю отделку квартир и благоустройство территории. При этом строительная компания не назвала конкретных сроков завершения работ по дому.