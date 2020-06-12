Иосиф Будневич – патриарх казахстанской фотожурналистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Его работы стали не только фотолетописью КазТАГ (ныне «Казинформ» – ред.), но и всего Казахстана. Иосиф Львович Будневич не пропускал ни одного события в истории нашей страны и оставил в наследство более 140 тысяч фотографий. Известный фотограф прославил Казахстан на весь мир своими снимками, освещающими освоение целины, добычу полезных ископаемых, космические полеты и повседневную жизнь. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках своего 100-летнего юбилея предлагает воспоминания о корреспонденте Совинформбюро в Казахстане, проработавшем в КазТАГ около 40 лет, мэтре казахстанской фотожурналистики Иосифе Будневиче.

С признанным мэтром фотожурналистики страны Иосифом Львовичем Будневичем я познакомился в 1995 году. В тот год впервые в составе президентского журналисткого пула я прибыл в Давос. Там, в Швейцарии, я и встретился с этим человеком-легендой. К тому времени у него за плечами были почти пять десятилетий творческой деятельности, и из рассказов, я знал, что нет такого уголка в бескрайней казахской земле, где бы он не побывал, запечатлев объективом своего фотоаппарата зримые вехи времени, находясь в центре важных событий страны. Он и сам был живой летописью бурной истории преображения Казахстана. К моменту нашего знакомства Иосиф Львович был на пороге своего семидесятилетия. Хотя между нами была весьма большая, почти в сорок лет, разница в возрасте, но это никак не ощущалось; он вёл себя как мой ровесник. Общаться с ним было легко.

-Это твоя первая поездка с Президентом - сказал он мне. - У Президента очень плотный рабочий график. Вот, например, сегодня по протоколу намечены несколько важных встреч. Тебе предстоит рассказать казахстанцам об этой напряженной работе Главы государства, творчески интересно подать эти важные материалы. Это - задача не простая, а весьма ответственная - наставлял меня Иосиф Львович.

В наших беседах я понемногу узнавал о нём, его творчестве, случавшихся занимательных эпизодах из длительной и весьма насыщенной творческой биографии. Он интересно и образно мог рассказать об известных политиках, стоявших у руля органов управления республикой.

Швейцария - горная страна. Чтобы представить себе Давос, взгляните на наш Медеу...

В один из дней были запланированы восемь встреч в резиденции Президента Назарбаева, расположенной высоко в горах. Накануне начался обильный снегопад. И утром снег продолжал валить крупными хлопьями. Микроавтобус, в котором мы передвигались, не смог преодолеть снежные завалы на дороге, и к тому же, где-то по пути утерялась специальная цепь, одеваемая на колёса автомобиля и так необходимая при таких погодных условиях. По видимому, водитель укрепил цепь не столь надёжно, и она слетела с колёс. Шофёр кружил вокруг автомобиля, безуспешно пытался её отыскать, пиная толстый слой снега.

За свою жизнь многое повидавший и переживший Иосиф Львович, помнится, тогда сказал:

- Какой-то он нерасуразный, этот шофёр. Теперь он битый час будет искать злосчастную цепь. Не знаю, как вы, а я пойду пешком. - И он забросил на плечо тяжелые кофры с аппаратурой. Телеоператор Бахтыбай Шаханов тоже двинулся вслед за ним. Мы, оставшиеся в микроавтобусе, какое - то время подождали, но, убедившись в тщетности усилий шофёра, поспешили за ушедшими старшими коллегами и вскоре их нагнали.

- Разрешите я помогу вам - предложил я свою помощь Иосифу Львовичу. - Могу понести сумку с фотоаппаратами. У меня, кроме микрофона ничего тяжелого нет.

- Журналист никогда, никому не должен доверять свой инструмент. Ведь с их помощью исполняешь свой служебный долг. Это моя работа, мой труд, моё творчество. Если полагаете, что я выгляжу уставшим, значит, мне пора на пенсию. А я, - сказал Иосиф Львович, - свою профессию люблю, уважаю её и хочу еще потрудиться. И вам я желаю долгой творческой жизни.

Он взглянул на меня, улыбнулся и, словно подтверждая свои слова, перехватил поудобнее нагруженные фотоаппаратами и объективами кофры и энергично зашагал в гору. Те, кто был тогда на заснеженном склоне швейцарских гор, восприняли услышанное как некое назидание мудрого, повидавшего жизнь человека. Эти его слова я и теперь часто вспоминаю.

Позже ещё более тесно довелось общаться с Иосифом Будневичем в период, когда я возглавлял Телерадиокомплекс Президента РК. В манере Иосифа Львовича была открытость, он напрямик мог сказать всё, что думал, не скрывая. Его семья - отец Лев Ильич, мать - Паня Борисовна и он - единственный сын в семье переехали из Ленинграда в Казахстан перед войной. У самого Иосифа Львовича тоже была единственная дочь Лариса. Она тоже стала журналистом. Её супруг - наш коллега, известный кинооператор Галым Шалабаев. Его отец Шалабаев Кенжеболат Нуртазинович - журналист, переводчик, участник Великой Отечественной войны. В 1962-1969 годы – был председателем Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. В 1969-1976 годы - директор Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Перевел на казахский язык произведения Джона Рида, Бориса Полевого, Расула Гамзатова. Так вот, Галым Кенжеболатович является хранителем богатого фотографического наследия Иосифа Львовича Будневича. Это сотни тысяч фотокадров архива, составляющих золотой архив истории страны.

Что ещё вспоминается в связи с «человеком-легендой», как называли Иосифа Будневича?

Он начинал свою фоторепортерскую деятельность в «Ленинской смене». Его творческий стаж насчитывает 60 лет. Фототека Иосифа Львовича, в которой более 140 тысяч негативов, отражает все главные события страны. С 1992 года он был первым личным фотографом президента Нурсултана Назарбаева.

Коллеги отмечают, что с мэтр казахстанской фотожурналистики охотно он делился с коллегами секретами своего мастерства. Его любимое выражение гласило: снимать надо не фотокамерой, а головой. С помощью снимков Будневича легко перенестись в прошлую эпоху, когда страна поднимала целину, строила металлургические гиганты, осваивала космос. Кто-то из фотографов обратил внимание, что и без компьютерной обработки Будневич делал фотографии высочайшего технического мастерства. Иосиф Львович всегда хотел, чтобы люди в кадре были красивы и опрятны, и потому они такие и есть в его постановочных, парадных снимках с колхозных полей и чабанских джайляу. Он сам рассказывал, что долгое время в своих командировках ездил не только с фотокамерой, но и с чемоданчиком, в котором лежали механическая бритва, белая рубашка, пара галстуков и парадный пиджак, чтобы в случае необходимости, нарядить в эти одежды своих героев будущих фоторепортажей.

Иосиф Львович очень любил Алматы. В его молодые годы любимым местом алматинцев был парк Федерации, сейчас имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Зимой там возводили большую деревянную горку, поливали ее водой. Как только образовывался лёд, то ребятня весело скатывались на санках. Был в парке кинотеатр, а в Доме офицеров была популярная среди горожан танцплощадка. В годы войны в Алма-Ате можно было запросто встретить легендарных киноактеров - Николая Крючкова, Марину Ладынину…. Рядом с нынешним «Детским миром» стоял старый дом, где была большая голубятня, и артист Крючков, будущий танкист, главный герой фильма «Парень из нашего города», согласно сценарию, гонял голубей. Фильм снимался там, где сейчас площадь Астаны. Окопы вырыли, танки грохотали, а мы, мальчишки, рассказывал Иосиф Львович, радовались, глупые. Ведь настоящая война была далеко…

С начала пятидесятых он уже фотографировал Алма-Ату как штатный фоторепортер «Ленинской смены» и Казахского телеграфного агентства - КазТАГ. Старался ни одно событие, ни одну новостройку не пропускать. Горы алматинские очень любил снимать, много фотографировал на знаменитом ледовом стадионе Медеу. Случилось так, что его однажды сбил конькобежец, во время соревнований. Даже с вертолета падал. Были травмы, после которых он все равно брал в руки фотоаппарат. «Фотография для меня все. Это моя жизнь, моя судьба», - говорил он.

Коллеги иногда спрашивали в связи сего солидным возрастом: «Почему до сих пор работаете?» Будневич отвечал: «Я еще не сделал свою главную фотографию». Он был в поиске. Он искал свой свой главный фотокадр.



Воспоминания о Мастере…

Валерий Жандаулетов, главный эксперт Пресс-службы Президента РК (1992 – 2014гг.)

Иосиф Львович Будневич обладал особым даром, талантом. В чём это выражалось? В Пресс-службе Президента мы проводили некий закрытый, внутренний конкурс, то есть брали работы и других, не менее профессиональных фотографов, не стану называть их фамилий, и все они производили съёмку одного и того же объекта. Анонимно, не указывая авторов, отсматривали работы, проводили отбор и неизменно выигрывали снимки Будневича. Иосиф Львович лучше других владел моментом, находил более выгодную точку съемки, несмотря на то, что много старше своих коллег, был шустрым, энергичным. Он не стеснялся, например, проползти, чтобы фотографировать с нижней точки. И знаете, получался хороший кадр. Он был непревзойденный мастер. В Администрации Президента РК, когда образовалась первая Пресс-служба, в штате не было фотографа, телеоператора. Сначала привлекали И.Л. Будневича к поездкам с Президентом Казахстана как фотографа КазТАГа, а после некоторого времени, в 1992 году, он был приглашён работать личным фотографом Президента Н.Назарбаева. Коллеги Иосифа Будневича говорили, что с ним легко работалось. Он был порядочным, дисциплинированным человеком. Обладал тонким чувством юмора. Его хорошая черта была в том, что никогда не отказывал в просьбах о помощи, и вставал при спорных моментах на сторону своих коллег, особенно, если это были съёмки в Резиденции Президента. У него интересная судьба. Очень любил внучку Юлю. В любой поездке старался выделить хоть полчасика, чтобы купить родным сувениры. Мы, его коллеги из Пресс-службы Президента, готовились отмечать его 80-летие, когда он неожиданно попал в больницу. Был уже составлен план проведения мероприятия, приветствие от имени Президента готовили, и вдруг звонок… Печальное сообщение услышали: Иосиф Львович Будневич скончался. Так мы и не успели поздравить нашего мэтра с его таким солидным юбилеем — 80-летием.

Ерлан Бекхожин, председатель правления Агентства «Хабар»

Могу без преувеличения сказать, что Иосиф Будневич для своей профессиональной среды был настоящей легендой. Когда я ещё только-только вливался в президентский пул, он уже был «аксакалом» этой творческой группы и пользовался непререкаемым авторитетом. Работа в пуле дала мне возможность воочию наблюдать, с каким уважением и трепетом относились к нему его коллеги. Помню немало случаев, в которых это ярко проявлялось. К примеру, существовало негласное правило, согласно которому нельзя было занимать самые удобные точки для фотографирования, которые обычно находятся по самому центру. Все соглашались, что они предназначались для Иосифа Львовича.

В силу специфики своей работы и большого количества передвижений во время мероприятий бывало, что он опаздывал к фотографированию. Но, к удивлению тех, кто не был осведомлен о его авторитете, его коллеги дружно расступались, чтобы освободить для него пространство, чтобы мэтру было бы удобно вести съёмку. В этом есть свидетельство настоящей силы возраста и высокого профессионализма.

Конечно, во время зарубежных командировок незнакомые с Иосифом Будневичем фотографы не сразу понимали, с кем имеют дело. Однако, после нескольких его фраз на местном наречии и активной «работы локтями», вопрос по тому, кто главный, быстро снимался.

Отдельно стоит сказать об его теплых отношениях с Нурсултаном Абишевичем. Более того, Елбасы часто оказывал внимание Иосифу Львовичу, особенно во время зарубежных поездок. Вспоминаю случай, когда во время визита в Иран президентский кортеж решил сделать остановку, чтобы делегация могла бы ознакомиться с ассортиментом стоящего по пути универмага. В одном из отделов Елбасы по-свойски спросил: «Йося, ну что, тебе как обычно, рубашку?». И Иосиф с улыбкой соглашался с этим предложением. Коллеги по пулу наблюдали за этим с доброй завистью, поскольку каждый желал бы к себе такого же отношения со стороны Елбасы, понимая при этом, что такое отношение надо заслужить.

Иосиф Львович по своему характеру был достаточно жестким, требовательным к себе и к остальным человеком. Но благодаря этому, за свою жизнь воспитал настоящих профессионалов, которые продолжают его дело, не давая забыть о нём ни на минуту.



Майра Абдрахманова, спецкорр Агентства «Хабар», заслуженный деятель РК

Вспоминая Иосифа Будневича и отдавая дань уважения мастеру своего дела, с удовольствием возвращаюсь к первым годам независимости Казахстана. Именно тогда мне выпала честь, буквально, плечом к плечу работать с маститым фотокорреспондентом, который запечатлел для истории молодой независимой республики ее первые шаги на международной арене. И.Будневич входил в первый пул журналистов, освещавших официальные зарубежные поездки Первого Президента РК Н.А.Назарбаева, и вполне очевидно, что именно он оказался самым опытным и испытанным бойцом на переднем крае работы всей прессы. Достаточно взглянуть на архивные видеофильмы зарубежных турне казахстанских делегаций и убедиться, что наиболее удобные точки для съемок выбирал и заранее занимал наш легендарный первый личный фотограф Главы государства. Чего это ему стоило, буквально, в борьбе с более молодыми коллегами, можно только догадываться. А результат очевиден – оставшиеся навсегда в истории яркие кадры встреч Нурсултана Абишевича с мировыми лидерами, первыми иностранными инвесторами, известными деятелями культуры, науки, казахской диаспорой. Часто в коридорах Белого Дома, Кремля или европейских и азиатских дворцов Иосиф Львович энергично вытаскивал за собой и меня, и безвременно ушедшего уже из жизни личного президентского оператора Бахтыбая Шаханова, чтобы помочь как можно ближе подобраться к эпицентру событий с участием Елбасы. Надо учесть при этом, что почти три десятилетия назад, когда происходили эти события, еще не существовало и в помине такой совершенной техники и продвинутых технологий, которыми щедро снабжена сегодняшняя снимающая братия. Возможно, ему было неудобно свысока давать советы нам, телевизионщикам, со своей спецификой съемок, но мы сами тянулись к нему. И при долгом возвращении из поездок бортом номер 1, то есть личным самолётом Президента Назарбаева, И.Будневича можно было застать за теплым общением как с маститыми казахстанскими политиками, так и молодыми дипломатами или коллегами по цеху, такими как Дукеш Баимбетов и Омирсерик Жуман, тоже, к сожалению, уже покинувшими нас. Мудрый и человечный, талантливый и требовательный, прежде всего к себе, высокопрофессиональный художник – таким останется в моей памяти Иосиф Львович.

Артур Алипов, режиссер, заслуженный деятель РК:

Признанный патриарх казахстанских фотожурналистов Иосиф Львович Будневич из своих восьмидесяти лет почти семьдесят прожил в Казахстане. Его отец - Лев Ильич Будневич, специалист химического производства был направлен в Казахстан и семья Будневичей – глава семейства, его супруга Паня Борисовна и их сын-подросток Иосиф перед самой войной переехали из Ленинграда в Алма-Ату, как тогда назывался Алматы.

Во время войны, как и многие его сверстники, Иосиф пришёл работать на завод, заменяя ушедших на фронт. Не хватало рабочих рук, и потому у станков трудились не только те, кто ещё не достиг призывного возраста, но даже женщины, и старики.

В те трудные военные годы Иосиф Будневич выбрал для себя профессию. Он решил стать фотожурналистом. Свой творческий путь 20-летний Иосиф Будневич начинал в газете «Ленинская смена». Это был 1947 год. Через два года его пригласили работать в КазТаг, Казахское Телеграфное Агентство. Здесь Иосиф плодотворная трудился до 1958 года и затем получил приглашение стать фотокорреспондентом ведущего советского издания Агентство Печати (АП) «Новости». Это было признанием мастерства Иосифа Будневича. Без малого два десятка лет Иосиф Львович знакомил советских людей с жизнью Казахстана и четырёх среднеазиатских республик. Этот огромный регион закрепили за ним. Объектив его фотокамеры запечатлел поистине много незабываемых исторических кадров, всего и не перечислить. Время необратимо, историю нельзя возвратить, но можно сохранить мгновение, талантливо остановив фотокадром неповторимые моменты уходящей эпохи. Благодаря таким мастерам, как Иосиф Будневич, сегодня мы зримо ощущаем вехи прошедшего времени.

Неутомимый труженик успевал быть в гуще исторических событиях. Фоторепортёр высокого класса Иосиф Львович любил снимать жизнь как она есть, что называется без всякого украшения действительности, хотя разносторонний профессионал успешно работал и в жанре постановочной фотографии.

Почти с десяток лет я виделся с Иосифом Львовичем почти ежедневно. Телерадиокомплекс Президента РК, в котором я работал и Пресс-служба Президента, в штате которого был Иосиф Львович, располагались в Резиденции Главы Государства. Как-то в свободную минуту обеденного перерыва, за чашкой кофе я попросил его рассказать о том, как происходила фотосъёмка вручения Казахстану ордена Ленина и вкратце поведал ему, что я знал об этом эпизоде. Видимо, я сумел объяснить, что мной движет не праздное любопытство. И тогда Иосиф Будневич, как говорится, от первого лица рассказал о награждении республики орденом Ленина за первый миллиард пудов целинного зерна в 1957 г. В Алма-Ату для вручения высшей правительственной награды прибыл Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов. Фоторепортаж об этом торжественном событии, которое происходило в театре Оперы и Балета им. Абая, наутро должны были напечатать все центральные газеты Советского Союза, но для этого, прежде всего, требовалось фотографии переправить в Москву. В те годы мобильность передачи изображений достигалась при помощи фототелеграфа, но в Алма-Ате его не было, ближайший - только в Ташкенте. Торжественное заседание еще продолжало свою работу, рассказывал Иосиф Львович, а я, сделав главный кадр события, выбежал из театра и запрыгнул в автомобиль, и тут же принялся проявлять фотоплёнку прямо в салоне машины, которая мчала в аэропорт. Нужно было не опоздать к отлёту ташкентского авиарейса, чтобы коллега-редактор КазТага, ожидавший меня в аэропорту, прибыв в Ташкент, передал фототелеграфом материалы состоявшегося алматинского торжества в Москву. Но для этого нужно было перво-наперво, отснятую фотоплёнку обработать в двух химрастворах – проявитель и фиксаж, а между этими процессами еще необходимо промыть фотоплёнку водой, иначе фотоплёнка будет испорчена. Эти операции делают в полной темноте и никак не в мчащемся автомобиле. Как видите, сложностей было немало. Слушал я рассказ Иосифа Львовича и понимал, что он продумал свои действия заранее, спонтанно такой план не мог родиться. Исходите хотя бы из того, что нужно было приготовить растворы для обработки фотоплёнки… Словом, всё удалось. На следующий день фоторепортаж Будневича появился на первой полосе газеты «Правды», главного издания Советского Союза.

Известен случай, когда Президент Нурсултан Назарбаев во время официального визита в Израиль сказал своему личному фотографу: «Вот ваша родина, Иосиф Львович!». Не задумываясь, он ответил: «Нурсултан Абишевич, моя родина – Казахстан». Это было сказано искренно и, хотя он родился в Ленинграде, но имел полное право так говорить: почти семь десятков лет его жизни прошли на казахской земле, и он знал, и любил Казахстан.

Настоящий мастер - фотограф, фотохудожник или мастер светописи, как переводится термин фотография, творчески преобразует окружающий мир во всех его проявлениях из бытовой, повседневной действительности в художественную плоскость, и прежде всего в этом процессе происходит отражение внутреннего мира художника, и именно в такие нечастые моменты фотокадр поднимается в ряд образцов изобразительного искусства. Иосиф Львович Будневич таким искусством фотохудожника владел...

Валерий Коренчук, п рофессор искусствоведения, президент фотоклуба «Медео» Иосифа Будневича по праву называют летописцем эпохи. Рассматривая его снимки ощущаешь действительно Время. Это не безжизненные отпечатки прошлого, а живые мгновения того, что мы называем Историей.

Но не только знаковые события в биографии нашей республики интересовали фотографа – Иосиф Львович оставил огромное творческое наследие.

Почти полтора десятка лет Иосиф Львович был личным фотографом Президента Нурсултана Назарбаева, объездил с ним весь мир, запечатлев на своих снимках, как постепенно, шаг за шагом Казахстан завоевывал свое место в мировом сообществе, став полноправным, всеми уважаемым и узнаваемым его членом.

Иосиф Будневич был твёрдо убеждён в том, что фотография – это не только вся его жизнь, но и судьба, которая в тяжелые послевоенные годы привела его в Ленинградский институт киноинженеров. Параллельно учёбе началась его трудовая деятельность.

Пять споловиной десятилетий тому назад, в 1965 году, в фотоклуб, где собирались не только ведущие фотокорреспонденты, работающие в Алматы, но и фотолюбители, впервые пришел Иосиф Будневич. Помнится, тогда впервые услышали от него, что появилась еще неизвестная нам слайдовская пленка, которая позволяет получать очень качественные снимки. Он щедро делился тайнами мастерства. Хотелось бы отметить и еще одну его черту характера. Он был настоящим товарищем. Помню, на открытии Экибастузской ГЭС в самый что ни на есть торжественный момент пуска, у меня отказал фотоаппарат. Я, естественно, впал в панику. Иосиф, узнав о случившемся, меня успокоил: «Поделимся, я много снимал, пару кадров я дам». А еще он умел поймать мгновение. Это и есть главный и очень редкий дар в фотографии, отличающий Мастера.





С. Шайжанова, журналист

«Мы познакомились случайно, – вспоминала Роза Ивановна, супруга Иосифа Будневича. – Наша семья жила в Чимкенте. Сестра уезжала в Москву, мы ее провожали. Иосиф Львович, заметив меня, решил познакомиться. Следующая встреча состоялась 9 мая 1949 г. Я училась в Ташкенте. Иосиф Львович приехал ко мне и сделал мне предложение. Мы решили пожениться. Вместе поехали к моим родителям в Чимкент, отец, услышав, расстроился, решил, что я учиться не буду. В декабре 1949 г. мы поженились, обучение после свадьбы я продолжила в Алма-Ате. Здесь всю жизнь и проработала в институте, диссертацию защитила в Москве. В 1951 г. родилась дочь Лариса. Она пошла по стопам отца – стала журналистом. Есть внуки. Родители Иосифа Львовича, отец – Лев Ильич работал директором химического завода. Паня Борисовна, мама Иосифа Львовича, была квалифицированным специалистом, продолжала работать до 70-ти лет бухгалтером в министерстве. Я преклонялась перед ней, спрашивала: «Как ты можешь такие огромные цифры без ошибок писать?». До переезда в Казахстан их семья жила в Ленинграде, там и родился Иосиф Львович 24 января 1927 г. В семье никто не занимался фотографией и рисованием. Иосиф самостоятельно посещал кружки, интересовался, искал, изучал. Родители Иосифа Львовича были хорошими людьми, жили мы дружно. Паня Борисовна была бабушкой идеальной, самая лучшая свекровь, прожила 91 год. Лев Ильич, дедушка, умер на 81 году, Когда Иосиф Львович заболел, он все думал, что вот-вот поправится и снова возьмет свой фотоаппарат в руки», – вспоминает его супруга. Иосиф Будневич ушел из жизни 11 марта 2007 г., оставив после себя незабываемые кадры. Его архив составляет более 140 тысяч снимков.

Иосиф Львович Будневич (1927, Ленинград, РСФСР – 2007, Алматы, Казахстан). Фотожурналист, заслуженный работник культуры Казахстана (1982), лауреат ордена «Құрмет» (1997). Награждён медалью «Қазақстанның Тәуелсіздігіне 10 жыл», знаком «Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан». Участник и лауреат ряда международных и республиканских фотовыставок. С 2001 года избран академиком Академии журналистики Казахстана. Удостоен Золотой статуэтки «Алтын Самрук» за вклад в развитие казахстанской журналистики (2002).



