Иордания регламентирует работу не получивших вакцину сотрудников

АММАН. КАЗИНФОРМ – На фоне приближающейся третьей волны коронавируса в Хашимитском королевстве на законодательном уровне принимаются меры, регулирующие работу граждан, не получивших вакцину от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на правительство Иордании.

17 июля Премьер-министр Иордании Бишер Хасауне подписал оборонный приказ №32, который ужесточает условия для тех, кто еще не получил прививки с вакциной от COVID-19.

Согласно новым правилам, работники предприятий и учреждений государственного сектора, которые не получили обе дозы вакцины от коронавируса, обязаны дважды в неделю – по утрам в воскресенье и четверг предоставить своему непосредственному руководителю отрицательный результат ПЦР-теста, пройденный не более чем 72 часа назад.

Напомним, что в ряде арабских стран первым рабочим днем недели является воскресенье, а последним – четверг.

При этом сотрудники, не прошедшие ПЦР-тест, не будут допущены к работе. Пропущенные дни в этом случае будут вычтены из ежегодных отпусков, а когда срок отпуска будет исчерпан – будут вычтены из заработной платы и надбавок.

Помимо госслужащих, такие же правила коснутся и водителей общественного транспорта, не получивших обе вакцины. Они обязаны будут периодически проходить ПЦР-тестирование, при этом отрицательные результаты теста действуют лишь 72 часа, после чего необходимо будет снова пройти тест.

Кроме того, живущим в королевстве иностранцам, не получившим обе дозы вакцины, будет отказано в выдаче разрешения на работу и продлении вида на жительство.

Как отмечается в приказе, за несоблюдение этих требований грозит штраф в размере от 100 до 500 иорданских динаров (от 60 200 до 301 100 тенге), при этом в случае повторного нарушения штраф будет увеличен.

Введенные правила начнут действовать уже с 5 августа, а с 15 августа аналогичные требования будут введены уже в отношении административных работников и преподавателей образовательных учреждений, а также студентов вузов.

Вузы и образовательные учреждения, нарушившие требования, будут оштрафованы на сумму от 1 до 3 тысяч иорданских динар (от 602 тысяч до 1,8 миллиона тенге).

При этом студенты, не получившие вакцины, и не сдавшие ПЦР-тесты, не будут допущены в кампусы, а пропущенные дни будут считаться как отсутствие без уважительных причин.

С 1 сентября такие же правила ждут работников частного сектора. При этом предприятия, уклонившиеся от распоряжения, будут подлежать закрытию на неделю, а при повторном нарушении - на две недели.

При этом все, кому необходимо пройти ПЦР-тестирование, согласно правилам приказа, смогут получить услугу бесплатно в специальных центрах министерства здравоохранения Иордании.