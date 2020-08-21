Иордания развивает внутренний туризм

АММАН. КАЗИНФОРМ – Пользуясь пандемией и закрытием большинства международных туристических направлений, иорданские власти расширяют внутренний туризм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Jordan Times.

В период запрета на большинство международных вылетов из-за распространившейся в мире пандемии, вызванной COVID-19, министерство туризма Иордании инициировало программу «Урдун Джанна» («Иордания – это рай»), которая привлекает собственных граждан к посещению туристических достопримечательностей страны,

Менее чем за два месяца после начала второго этапа программы, в ней поучаствовало более 100 тысяч иорданцев. К программе присоединились местные туристические агентства, авиакомпании и рестораны, большинство из которых потеряло клиентов с началом распространения коронавирусной инфекции.

Около четверти путешествующих воспользовались предложенными бесплатными туристическими автобусами, а 13 иорданских турфирм безвозмездно предоставили 560 гидов.

«Участники туристической программы получают выгоду от рекламных акций и льготных цен в ресторанах, отелях и развлекательных заведениях в Аммане и по всей стране», - сообщили в министерстве туризма королевства.

Примечательно, что все участники программы, как туристы, так и обслуживающий персонал, включая гидов и организаторов, обязаны загрузить на смартфоны специально разработанное мобильное приложение «Aman». Оно позволяет отследить и выявить контакты и маршруты участников программы на тот случай, если позже обнаружится, что среди них был инфицированный COVID-19.