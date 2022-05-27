27 Мая 2022 19:38

Иордания празднует День независимости

АММАН. КАЗИНФОРМ – Иордания отмечает 76-ю годовщину со дня приобретения независимости от британского протектората и провозглашение Иорданского Хашимитского королевства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В королевстве этот праздник отмечается ежегодно на самом высоком уровне в ознаменование ратификации местным парламентом Лондонского договора 1946 года, согласно которому был прекращен протекторат Британской империи над Эмиратом Трансиордания – тогдашнем названии страны.

С этого дня государство получило название Иорданского Хашимитского королевства и ведет отсчет в качестве независимого государства.

С поздравительным обращением к иорданцам выступил король Абдалла II бин аль-Хусейн, в котором он выразил гордость за их настойчивость и способность добиваться больших успехов, также высоко оценив роль армии и органов безопасности в защите своей родины.

Монарх высказался о планах по новому экономическому видению страны, о поддержке Иорданией арабской нации, имея в виду поддержку права палестинского народа на создание своего независимого государства, а также опеку Хашимитской династии над исламскими и христианскими святынями в Иерусалиме. Также он затронут политическую модернизацию

«Новая Иордания будет принадлежать молодому поколению. Они проложат путь вперед благодаря своей твердой решимости и знаниям, а также своей открытости будущему и глобальным тенденциям развития, которые никого не ждут», - заявил в обращении король.

Комитет, ответственный за празднование 76-й годовщины независимости, запланировал ряд мероприятий, которые начались 25 мая и завершатся 27 мая.

Как отмечается, проводимые мероприятия и события направлены на «распространение чувства радости после сложных обстоятельств последних двух лет из-за пандемии».

В связи с праздниками премьер-министр страны Бишр аль-Хасауна объявил 26 мая выходным днем для государственных и частных организаций.

Король Абдалла II во время торжественного мероприятия в королевском дворце «Аль-Хусейния» вручил награды сотрудникам министерств и ведомств. Церемония сопровождалась традиционным салютом из 21 орудия.

Во всех провинциях королевства прошли праздничные мероприятия, сопровождавшиеся массовыми гуляниями, выступлением национальных и музыкальных ассамблей, фольклорных, театральных и художественных представлений парада вооруженных сил Иордании с демонстрацией авиашоу в исполнении королевской авиации.

Мероприятия завершились фейерверками по всей стране.