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Иордания отмечает 77-ю годовщину независимости

Автор:  
Арсен Утешев
25 Мая 2023, 22:23
Иордания отмечает 77-ю годовщину независимости Фото: pxhere.com

АММАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня иорданцы отмечают 77-ю годовщину независимости Королевства. В течение дня запланированы праздничные мероприятия и гуляния, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День независимости - один из наиболее массово и масштабно отмечаемых государственных праздников Иордании.

До 1918 года Иордания входила в состав Османской империи. После ее распада Великобритания получила мандат Лиги наций на управление Палестиной на обоих берегах реки Иордан. Около 3/4 этой территории занимала эмират Трансиордания, эмиром которой в 1921 году стал Абдалла бин Хусейн аль-Хашими. В 1923 году Трансиордании была предоставлена широкая автономия, однако вопросы иностранных дел, обороны и финансов в те годы все еще оставались в введении Великобритании.

В 25 мая 1946 года иорданский парламент – Законодательный совет - ратифицировал Лондонский договор. Это означало завершение британского протектората и провозглашение нового независимого государства. Современное название - Иорданское Хашимитское Королевство государство получило несколько позже - в апреле 1949 года.

«В этот момент, отмеченный Декларацией независимости, Иордания стала государством, основанным на принципах институционализма, разнообразия и терпимости под символическим знаменем правления Хашимитов», сообщает иорданское информационное агентство Petra.

По традиции в Аммане проводится парад, в котором принимает участие вся королевская семья, а также гражданские и военные чиновники. Также в честь праздника проводится залп из 21 оружия.

С поздравлениями к нации обратился король Иордании Абдалла II бин аль-Хусейн.

«Мы будем продолжать достигать и обновлять энергию и решимость иорданцев. Поздравляю с 77-й годовщиной независимости нашего Отечества и со столетием со дня основания нашей арабской армии», - поздравил монарх.

Правительство Иордании также поздравило иорданцев с праздником.

«Да сохранит Аллах Иорданию, свободную, гордую и сильную под ее мудрым Хашимитским руководством и ее великим народом», - отмечается в поздравлении правительства в сети Twitter.

В королевстве этот день объявлен нерабочим днем. В течение дня в столице и других городах королевства проходят праздничные мероприятия и массовые гуляния.

Накануне праздника городские власти осветили центральный мост Абдун в Аммане цветами иорданского флага.

Также в небе над Амманом прошло шоу дронов по случаю дня независимости.

Иордания сегодня находится в ожидании другого праздника - королевской свадьбы наследного принца Хусейна бин Абдаллы II, которая состоится на следующей неделе.


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