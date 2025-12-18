РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:55, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    ИОПБ усиливает региональные инструменты продовольственной поддержки

    В Астане состоялся круглый стол, посвященный Дню Исламской организации по продовольственной безопасности и Дню продовольственной безопасности Организации исламского сотрудничества, передает Kazinform.

    ИОПБ усиливает региональные инструменты продовольственной поддержки
    Фото: ИОПБ

    В обсуждении приняли участие представители государственных органов Казахстана, дипломатического корпуса, международных структур, а также научных и экспертных кругов.

    Круглый стол стал заключительным этапом трехэтапной программы мероприятий. Она началась 11 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) на девятом координационном совещании институтов Организации исламского сотрудничества. 

    С приветственным словом выступил Генеральный директор ИОПБ посол Берик Арын, который выразил признательность Правительству и народу Казахстана за постоянную поддержку и гостеприимство, подчеркнув ключевую роль страны как принимающей стороны Организации.

    ИОПБ усиливает региональные инструменты продовольственной поддержки
    Фото: ИОПБ

    Он отметил основные достижения ИОПБ в 2025 году, включая расширение Программы продовольственной безопасности для Афганистана, запуск инициативы «Мука для человечества — экстренный призыв для Газы», а также продолжение реализации Африканской инициативы по продовольственной безопасности.

    Генеральный директор также подчеркнул прогресс в рамках Стратегического видения ИОПБ до 2031 года и ход подготовки Стратегического плана по обеспечению продовольственной безопасности в государствах — членах ОИС (SPEFS-OIC).

    Выступил также заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров, который подтвердил твердую поддержку ИОПБ со стороны Казахстана и подчеркнул важность многостороннего сотрудничества в решении задач продовольственной безопасности в условиях изменения климата, дефицита водных ресурсов и волатильности мировых рынков.

    Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы обозначил национальные приоритеты в сфере модернизации агропромышленного комплекса, обновления ирригационной инфраструктуры и масштабирования водосберегающих технологий, подчеркнув значимость совместных региональных проектов, реализуемых в партнерстве с ИОПБ.

    ИОПБ обозначила приоритеты продовольственной безопасности
    Фото: ИОПБ

    В дискуссионной части мероприятия выступили представители дипломатических миссий и партнерских организаций. Выступая от имени дипломатического корпуса, посол Государства Палестина в Республике Казахстан, дуайен дипломатического корпуса доктор Монтасер Абузейд подчеркнул гуманитарное значение инициативы «Мука для человечества — экстренный призыв для Газы» для миллионов палестинцев и призвал всех поддержать ее. 

    Он также отметил роль Казахстана как принимающей страны ИОПБ и подтвердил важность стратегических партнерств для обеспечения продовольственной безопасности, международной солидарности и сотрудничества между государствами — членами ОИС.

    Главы дипломатических миссий Республики Таджикистан, Исламской Республики Афганистан и Хашимитского Королевства Иордания, а также представители международных организаций, включая Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), Международную организацию по миграции (IOM) и Международный фонд спасения Аральского моря, представили информацию о своих текущих проектах в сфере продовольственной безопасности и обозначили действующие и перспективные направления сотрудничества с ИОПБ. 

    В рамках мероприятия также состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между ИОПБ и Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева, направленного на укрепление сотрудничества в сфере образования, научных исследований и развития потенциала в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

    Напомним, ИОПБ с участием Казахстана направила первый гуманитарный конвой в сектор Газа. 

    Теги:
    сектор Газа Палестина Продовольственная безопасность Исламская организация по продовольственной безопасности
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
