Инженерный голод или миф: кого на самом деле ищут работодатели на юге Казахстана

В регионе живет более 3,3 млн человек, однако вузов в Шымкенте и Туркестанской области, по словам мажилисмена Олжаса Куспекова, в пять раз меньше, чем в столице и Алматы. Такой дисбаланс провоцирует ежегодный отток абитуриентов в другие города Казахстана или за границу. Еще одной причиной отъезда молодежи остается ограниченный выбор образовательных программ. Особенно остро нехватка кадров, по словам депутата, ощущается в инженерии, технологиях и управлении инфраструктурой, сферах, которые сегодня формируют экономику.

На запрос агентства Kazinform в Министерства науки и высшего образования ответили, что сегодня в Шымкенте и Туркестанской области работают 12 высших учебных заведений. Девять из них находятся в Шымкенте, в Туркестанской области — два вуза и филиал университета Кореи Woosong University Kazakhstan. Все они ведут обучение на основании действующих лицензий.

За последние пять лет в Шымкенте по решению суда были закрыты Региональный социально-инновационный университет и университет «Орда». Еще два высших учебных заведения прошли реорганизацию, объединившись в Центрально-Азиатский инновационный университет.

— Информация о вузах в масштабе страны является общедоступной и размещена на портале «Открытые данные». Там можно ознакомиться со сведениями о действующих организациях высшего и послевузовского образования, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по направлениям подготовки кадров, — сообщила главный эксперт управления регуляторной политики Министерства науки и высшего образования РК Айдана Ахметова.

По итогам последнего конкурса образовательных грантов из Шымкента в другие регионы страны уехали 2 900 абитуриентов.

— Они выбрали для обучения Акмолинскую, Алматинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Мангистаускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Костанайскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области, а также области Абай, Жетысу, Улытау и города Астану и Алматы, — отметила Айдана Ахметова.

Из Туркестанской области в другие регионы выбыло 9 091 обладатель гранта. Выпускники выбрали те же области, что и сверстники из мегаполиса. К перечню городов добавились не только Астана и Алматы, но и соседний Шымкент.

Реальный спрос: кто на самом деле нужен рынку труда



В Шымкенте работают 23 451 предприятие пищевой, нефтеперерабатывающей, химической и легкой промышленности. Казалось бы, город должен остро нуждаться в инженерах, но статистика рынка труда показывает другую реальность. При ежегодной потребности в 14 тысячах новых сотрудников главный кадровый голод Шымкент испытывает в образовании и социальной сфере.

— Опрос более 3,5 тысяч организаций региона показал, что общая потребность в кадрах составляет 12 750 человек. Основной спрос сосредоточен в образовании — это 6 718 вакансий, или 52,7% от всего рынка труда. Существенный спрос заявлен в здравоохранении и социальном обслуживании, а также в сфере услуг — по 12% на каждое направление. В то же время потребность в кадрах для обрабатывающей промышленности составляет 846 человек, то есть всего 6,6%, — отметили в ведомстве.

Еще один важный сигнал для системы образования заключается в том, что 60% всех вакансий в Шымкенте рассчитаны на «рабочие руки» — выпускников колледжей. Диплом вуза требуется в 28% случаев, оставшаяся доля приходится на неквалифицированный труд.

На кого учат студентов и чего не хватает вузам юга

Университеты Шымкента и Туркестанской области готовят специалистов практически для всех отраслей. Помимо педагогики, медицины, бизнеса и права, здесь обучают профессионалов в сфере IT, естественных наук и искусства. Внимание уделяют техническим кадрам для строительства и промышленности, агроинженерам и специалистам по водным ресурсам.

— Чтобы готовить специалистов на опережение, мы разработали Региональную карту потребности в кадрах по пяти приоритетным отраслям. Это промышленность, торговля, здравоохранение, образование и туризм. Над проектом работали 149 экспертов, которые выделили 11 трендов и определили 24 новые профессии. Кроме того, специалисты выявили 32 трансформирующиеся и 15 исчезающих специальностей, а также 4 остродефицитные профессии, — пояснили в Министерстве науки и высшего образования РК.

В Шымкенте сегодня обучаются около 98,5 тысячи студентов, профессорско-преподавательский состав превышает 4,4 тысячи человек. В Туркестанской области число студентов составляет около 13,5 тысячи человек, преподавательский состав — свыше 900 человек

— В двух государственных вузах Шымкента дефицита мест в студенческих общежитиях сейчас нет. При этом существует потребность в здании для развития образовательной, научной и инновационной инфраструктуры, которое станет базой для реализации современных педагогических подходов. В планах — открытие филиалов зарубежных вузов, развитие научно-исследовательской деятельности и подготовки кадров. Материально-техническая база региона последовательно усиливается, — отметила Айдана Ахметова.

AI-решения и зарубежный опыт: как будут удерживать студентов

Для сокращения оттока студентов и развития высшего образования, Министерство делает ставку на расширение международного партнерства и внедрение мировых стандартов качества, стимулирование разработки прикладных AI-решений через систему грантов и акселерационных программ.

— Мы намерены укреплять взаимодействие в треугольнике «государство – университет – бизнес», чтобы предприятия города формировали прямые запросы (кейсы) на подготовку нужных им кадров, на создание цифровых двойников и систем кибербезопасности. Сочетание международного опыта и акцент на критически важные технологии, таких как ИИ и цифровые двойники, позволит Шымкенту занять лидирующие позиции в новой цифровой экономике Казахстана. Город формируется как академический и исследовательский хаб Центральной Азии. Географическая близость с Узбекистаном и высокий уровень рождаемости создают дополнительный потенциал для развития образования и науки, — дополнили в ведомстве.

В Шымкенте определили площадки для двух иностранных вузов. Один из них — Honors College от Arizona State University (США) — начнет работу на базе Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Ауэзова. Другой проект предусматривает создание филиала ведущего турецкого Gazi Üniversitesi при педагогическом университете имени Жанибекова.

