Инвестсубсидии в сфере орошения до 50% увеличат в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Инвестиционные субсидии в сфере орошения до 50% увеличат в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большая площадь орошаемых земель, сейчас 1,4 млн гектаров есть. У нас есть план по восстановлению 600 тысяч гектаров, которые ранее были орошаемыми. Сейчас ведется работа по их восстановлению и введению в полноценный оборот. Также у нас задача - еще 1 млн гектар нужно ввести. Это значит, что потребуются современные методы орошения. По вопросам применения орошения, мы увеличили размер субсидий до 50%, раньше было 25%: это и на строительство инфраструктуры, и на приобретение дождевальных машин, капельного орошения», - сказал в рамках аграрного саммита в Алматы директор департамента растениеводства министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов.

Кроме того, он перечислил потенциально интересные проекты в аграрном секторе, по которым необходимо развиваться: производство и переработка молока, мяса, овощей, фруктов, производство сахара, производство сельскохозяйственной техники.