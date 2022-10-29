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Инвестпроекты на 82 млрд тенге реализуют в сельском хозяйстве СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
29 Октября 2022, 18:05
Инвестпроекты на 82 млрд тенге реализуют в сельском хозяйстве СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в отрасли сельского хозяйства в этом году реализуют 33 инвестиционных проекта на сумму около 82 млрд тенге. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По слова акима области, до конца года запустят восемь промышленные молочно-товарных ферм.

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«В этом году по Казахстану идет строительство 35 промышленных МТФ (свыше 400 голов), из них только по нашей области строим 17 молочных ферм. То есть половина строящихся молферм приходится на наш регион. Автоматизированная и цифровая ферма существенно увеличивает производительность. Если в старых фермах средний надой на одну голову составляет три тыс. литров в год, то в современных фермах этот показатель доходит до 7-8 тыс. литров», - написал К.Аксакалов в Instagram.

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Глава региона добавил, что на днях запустили новую ферму на 1,8 тыс. голов в районе Г. Мусрепова. Сумма проекта – 4,5 млрд тенге. Создано 30 постоянных рабочих мест, в перспективе - 60.

«Это самая большая молочная ферма в нашей области и одна из крупнейших в стране. При выходе на полную мощность будут производить девять тыс. тонн молока в год. Пять лет назад в районе действовали три фермы. Запустили шестую. Строят еще две», - сообщил К.Аксакалов.

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Фото: instagram.com/qumaraqsaqalov




Инвестпроекты   Северо-Казахстанская область   Экономика   Сельское хозяйство  
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