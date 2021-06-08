РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:41, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Инвестпроекты на 24,7 млрд тенге реализуют в этом году в Сарыагашском районе

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Сарыагашский район было привлечено 21,9 млрд тенге инвестиций. В этом году в район планируется привлечь 24,7 млрд тенге инвестиций. Об этом передает МИА «Казинформ» на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    Кроме того, объем произведенной в районе территориальной валовой продукции в 2020 году составил 175 млрд тенге, в 2021 году планируется довести ее объем до 204,6 млрд тенге и увеличить на 116,9% по сравнению с прошлым годом.

    Основным драйвером экономики района является сельское хозяйство. В этой сфере в прошлом году общий объем произведенной продукции составил 92,2 млрд тенге.

    Кроме того, в прошлом году интенсивный плодовый сад увеличился на 100 га, виноградный - на 110 га. Созданы 40 единиц откормочных площадок и 9 единиц семейных молочных дворов. В соответствии с поручением акима области, на площади 921,8 га внедрены инновационные проекты по получению 2-3 урожаев с одной площади в год. В этом году планируется увеличить посевные площади на 69,7 тысячи га, тепличное хозяйство на 30 га и внедрение метода капельного орошения на 600 га.

    Таким образом, объем продукции сельского хозяйства в 2021 году планируется довести до 105,6 млрд тенге.


    Теги:
    Туркестанская область Инвестпроекты Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:35
    Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта»
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!