Инвестпроекты на 24,7 млрд тенге реализуют в этом году в Сарыагашском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Сарыагашский район было привлечено 21,9 млрд тенге инвестиций. В этом году в район планируется привлечь 24,7 млрд тенге инвестиций. Об этом передает МИА «Казинформ» на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Кроме того, объем произведенной в районе территориальной валовой продукции в 2020 году составил 175 млрд тенге, в 2021 году планируется довести ее объем до 204,6 млрд тенге и увеличить на 116,9% по сравнению с прошлым годом.

Основным драйвером экономики района является сельское хозяйство. В этой сфере в прошлом году общий объем произведенной продукции составил 92,2 млрд тенге.

Кроме того, в прошлом году интенсивный плодовый сад увеличился на 100 га, виноградный - на 110 га. Созданы 40 единиц откормочных площадок и 9 единиц семейных молочных дворов. В соответствии с поручением акима области, на площади 921,8 га внедрены инновационные проекты по получению 2-3 урожаев с одной площади в год. В этом году планируется увеличить посевные площади на 69,7 тысячи га, тепличное хозяйство на 30 га и внедрение метода капельного орошения на 600 га.

Таким образом, объем продукции сельского хозяйства в 2021 году планируется довести до 105,6 млрд тенге.