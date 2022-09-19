19 Сентября 2022, 05:55

Инвестпроекты на 187,8 млрд тенге запустят в АПК Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области до 2025 года заработают 26 инвестиционных проектов в АПК стоимостью 187,8 млрд тенге. Об этом во время рабочей поездки в регион сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Министр побывал в нескольких крестьянских хозяйствах, в том числе, на животноводческих и растениеводческих фермах, в овощехранилище и принял участие в открытии новой молочно-товарной фермы на 1000 голов.

МТФ открылась в селе Жоламан Актогайского района. Стоимость проекта 6 млрд тенге, в том числе, порядка 5 млрд тенге заемных средств АО «Аграрная кредитная корпорация». Ферма сможет ежегодно производить до 8,9 млн литров сырого молока.

В целом, благодаря мерам, оказываемым Правительством, Павлодарская область демонстрирует положительные результаты развития АПК. На инвестиционное субсидирование в регион направлено 9,3 млрд тенге, на субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу выделено 6,3 млрд тенге, на субсидирование животноводства выдано 8 млрд тенге, а растениеводства - порядка 5,3 млрд тенге. Все это позволило увеличить посевные площади различных культур, открыть новые молочно-товарные фермы и откормочные площадки.

Министр также ознакомился с ходом уборочной кампании. В Павлодарской области на сегодняшний день убрано 610,9 тыс. га зерновых - это 64% от плана. Намолочено 600,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности 9,8 ц/га. Собрана половина урожая картофеля на площади 12,5 тыс. га. Овощей собрано 107,5 тыс. тонн на 3,7 тыс. га или 50% от общей площади.

На встрече с сельхозтоваропроизводителями Павлодарской области Ербол Карашукеев обсудил потенциал региона по выращиванию сахарной свеклы. На данный момент площадь орошаемых земель области составляет порядка 64 тыс. га, потому это направление имеет возможности успешно реализоваться.

В этом году выделены дополнительные средства на сельское хозяйство. В настоящее время общий объем субсидирования составляет более 451 млрд тенге, в 2 раза увеличено финансирование по программе «Кең дала» - 140 млрд тенге, также сумма, выделенная на форвардный закуп, выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом и составила 80 млрд тенге. Кроме того, при действующей рыночной ставке вознаграждения по кредитам и лизингу в 20% для фермеров предусмотрена ставка всего 6%, остальное возмещает государство.

Как сообщил глава Минсельхоза, до 2025 года в Павлодарской области заработают 26 инвестиционных проектов в АПК стоимостью 187,8 млрд тенге. Он также добавил, что новые предприятия позволят компенсировать дефицит сельхозпродукции в межсезонье и стабилизировать цены на рынках области и столицы, а также создать более 1000 рабочих мест.