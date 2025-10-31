Инвестпроекты на $6 млрд запускают в горнодобывающем секторе Казахстана

Министр отметил, что горнодобывающая и металлургическая отрасли остаются ключевыми опорами экономического развития Казахстана.

- Наша страна входит в число мировых лидеров по запасам вольфрама, урана и хромитовых руд, а также занимает ведущие позиции по запасам марганца, серебра, цинка и других ценных полезных ископаемых - ресурсов, которые становятся все более востребованными в рамках глобального энергетического перехода, - отметил Нагаспаев.

В 2024 году доля отрасли составила 8% ВВП страны, при этом общий объем производства превысил 29 млрд долларов, из которых 21 млрд - на экспорт.

- Инвестиции в отрасль достигли 3,6 млрд долларов, и в ближайшем будущем планируется реализация пяти крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 6 млрд долларов, что создаст около 8 тысяч новых рабочих мест, - сообщил министр.

По его словам, Казахстан является одним из ключевых поставщиков цветных, черных и редкоземельных металлов. Страна активно работает над диверсификацией как экспортной продукции, так и рынков сбыта.

- Подписанные меморандумы и соглашения с ведущими международными компаниями ярко свидетельствуют о нашей приверженности этому курсу. С участием иностранных инвесторов уже реализуются несколько крупных проектов по добыче и переработке критически важных минералов. Все эти усилия создают прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Именно поэтому мы приглашаем геологоразведочные и горнодобывающие компании присоединиться к разработке новых проектов в Казахстане, - сказал глава Минпрома.

Ранее сообщалось, что Казахстан сохраняет статус ведущего инвестиционного направления Центральной Азии. Приток прямых иностранных инвестиций составил 17,2 млрд долларов США, реализовано 45 новых проектов, создано 6 200 рабочих мест.





