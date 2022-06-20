Инвесторы отказались строить медицинский хаб в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске все еще не решен вопрос недостроенного здания следственного изолятора. Акимат Западно-Казахстанской области готов пойти на любые условия инвестора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима ЗКО Гали Искалиева, из-за пандемии коронавирусной инфекции планы по строительству медицинского хаба на месте недостроенного СИЗО инвесторы поменяли. Сейчас для этого здания акимат ищет инвестора.

«Любые цели, все, что будет интересно городу Уральску. Все, что инвестор предложит, мы готовы поддержать. Здание нужно еще достроить, оно построено на 90%. Будем искать инвестора, который сам достроит и будет использовать в своих целях. Взамен мы готовы предоставить земельный участок и здание в долгосрочную рассрочку на любых условиях. Нам самое главное, чтобы это здание начало функционировать», - сказал аким на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Гали Искалиев добавил, что стоимость здания – 5 млрд тенге.

Строительство СИЗО было остановлено из-за его негативного влияния на привлекательность города, а также из-за уголовного дела в 2019 году. Тогда были задержаны заместитель председателя КУИС Бекбулат Туремуратов и директор ТОО «Бура Строй» Сергей Барабошко, они подозревались в хищении 1,5 млрд тенге, выделенных на строительство следственного изолятора в Уральске. Возведение здания СИЗО началось еще в 2013 году. В октябре 2019 года был вынесен обвинительный приговор - Туремуратова приговорили к 2 годам ограничения свободы, а Барабошко - к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Также их обязали вернуть государству в общей сложности 1,5 млрд тенге.