Инвесторы из США заинтересованы в реализации проектов в Арыси

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Инвесторы из США заинтересованы в реализации проектов в городе Арысь. Американские предприниматели планируют развивать совместно сферу сельского хозяйства, внедрив системы дождевального полива. Площадь производства также предусматривает использование солнечной энергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Новый проект был представлен во время отчета акима города Арысь Мурата Кадырбека по итогам 2019 года. По его словам, в настоящее время инвесторы из США успешно реализуют подобный проект в Египте.

В свою очередь аким области Умирзак Шукеев поддержал данный проект и выразил уверенность, что он станет примером для всех районов.

М.Кадырбек также рассказал об итогах ремонтно-восстановительных работ, проведенных в городе железнодорожников. В соответствии с поручением Главы государства К.Токаева, Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» восстановил 66 социальных объектов. Из них 4 объекта были заново отстроены, 62 капитально отремонтированы. Проведена реконструкция центральной площади, центрального стадиона, Аллеи героев и железнодорожного вокзала «Арыс-1».

Наряду с этим, отремонтировано 7154 домов, заново отстроено около 500. Более того, за счет спонсоров построены новые дома для 100 семей. Полностью восстановлены 480 объектов предпринимательства, выплачены компенсации. В тоже время отремонтированы 63 улицы, центральная котельная, канализационные системы. Таким образом, за короткий срок был возрожден целый город.

Вместе с тем, в рамках программы «Қамқор» 63 предпринимателя получили кредиты на общую сумму 195 млн. тенге под 1% годовых. 62000 жителям выплатили в качестве материальной помощи 6 млрд. 200 млн. тенге.

Помимо этого, в микрорайоне «Коктем-2» полностью завершены работы по благоустройству территории и строительству трех жилых домов на 36 квартир каждый. В этом районе также начато строительство двух 5-ти этажных на 60 квартир. В результате в этом году жилье получат 228 семей. Кроме того, подготовлена заявка на строительство еще трех 5-ти этажных жилых домов на 60 квартир по программе «Нұрлы Жер».



