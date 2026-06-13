Инвестору в Акмолинской области помогли вернуть права на земельные участки

Прокуратура района Биржан сал Акмолинской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов помогла защитить права ТОО «Макинка-2015», передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Компания реализует инвестиционный проект по выращиванию картофеля и строительству овощехранилища. Общая сумма инвестиций составляет 800 млн тенге. Также проект предусматривает создание новых рабочих мест.

Инвестор обратился в надзорный орган из-за затягивания процедуры снятия обременений с арендованных земельных участков со стороны уполномоченного органа по управлению земельными ресурсами.

В ходе проверки установлено, что после исключения ранее вынесенного предписания с контроля ведомство своевременно не направило необходимые сведения в регистрирующий орган. В результате процесс был необоснованно затянут, что ограничивало права предпринимателя.

По письменному требованию прокуратуры все обременения с земельных участков сняты. Права инвестора восстановлены в полном объеме.

В рамках сопровождения инвестиционного проекта прокурор района Биржан сал провел выездную встречу с руководством ТОО «Макинка-2015». На ней обсудили дальнейшие этапы реализации проекта и текущие административные вопросы.

Ранее прокуратурой города Алматы в ходе анализа состояния законности в сфере размещения наружной (визуальной) рекламы выявлены системные нарушения со стороны управления архитектуры и градостроительства города, повлекшие необоснованное обременение субъектов предпринимательства.