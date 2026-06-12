Более двух тысяч предпринимателей в Алматы незаконно обложили платежами за рекламу

Прокуратурой города Алматы в ходе анализа состояния законности в сфере размещения наружной (визуальной) рекламы выявлены системные нарушения со стороны управления архитектуры и градостроительства города, повлекшие необоснованное обременение субъектов предпринимательства, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

Установлено, что должностные лица управления систематически нарушали предусмотренные законодательством сроки рассмотрения уведомлений предпринимателей, направляя ответы на 6-15 рабочий день вместо установленных четыре рабочих дней.

В последующем управление неправомерно инициировало перед органами государственных доходов применение к субъектам бизнеса двукратной ставки налога за размещение рекламы якобы «без уведомления». Указанная практика затронула 2 331 рекламораспространителя, а общая сумма незаконно исчисленных платежей превысила 1,2 млрд тенге.

В целях восстановления нарушенных прав предпринимателей в адрес уполномоченных органов внесен акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого неправомерно начисленные суммы на лицевых счетах субъектов бизнеса снижены.

За незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность заместитель руководителя управления привлечен к административной ответственности и в полном объеме оплатил назначенный штраф, признав свою вину.

Ранее сообщалось, что свыше 800 млн тенге акцизного налога взыскано в бюджет в Жамбылской области.