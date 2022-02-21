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Инвесторов для строительства студенческих общежитий и школ ищут в Карагандинской области

21 Февраля 2022 21:55
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Инвесторов для строительства студенческих общежитий и школ ищут в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области не хватает порядка 1 200 мест в общежитиях и около 2 000 мест в школах. Финансовый центр Министерства образования и науки предлагает решить эту проблему с помощью привлечения частных застройщиков, которым после возведения или реконструкции общежития или школы будут возмещены инвестиционные расходы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Для участия в проектах Финансового центра предпринимателям необходимо подать заявление с правоустанавливающими документами на земельный участок, где будет построена школа или общежитие, либо представить проект реконструкции уже имеющегося здания. Об этом на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал менеджер АО «Финансовый центр» Арнай Смагулов.

«Заключив договор с Финансовым центром, застройщик обязан в течение года возвести здание или реконструировать его. После ввода объекта в эксплуатацию государство размещает госзаказ, ежегодный размер которого составляет при строительстве общежития 122 МРП, при реконструкции – 47 МРП на одного студента; при возведении школы – 96 МРП, при реконструкции – 47 МРП. Также возмещаются операционные расходы за каждого обучающегося на весь период пользования школой. Госзаказ размещается сроком на 8 лет и выплаты делаются на ежемесячной основе», – отметил Арнай Смагулов.

О других мерах господдержки в сфере образования можно узнать по ссылкам: www.fincenter.kz.


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#Инвестпроекты   #Карагандинская область   #Образование   #Строительство   #МОН   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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