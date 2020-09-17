Инвестор вложил 800 миллионов тенге в столовые школ Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инвестор вложил 800 млн тенге в столовые 20 школ-интернатов Туркестанской области. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в ходе брифинга на площадке «AntikorLive» в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пять колледжей, находящихся в подчинении Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, включены в проект «Жас маман». Для них выделено из республиканского бюджета 1 млрд 600 млн тенге для обеспечения основным оборудованием. Три колледжа переданы в доверительное управление, один колледж передан в доверительное управление в рамках государственно-частного партнерства. Также переданы в доверительное управление в рамках ГЧП 20 школ-интернатов. Мы считаем, что эти 10 инициатив снизят коррупционные риски», – сказал С.Калкаманов.

По его словам, в столовые 20 школ-интернатов инвестор вложил около 800 млн тенге, заменено оборудование, проведены ремонтные работы. Продукты закупаются у местных сельхозтоваропроизводителей.

«Дети в интернатах будут обеспечены пятиразовым питанием. Если раньше каждая школа-интернат ежегодно заключала договор с различными предпринимателями, то теперь 20 школ-интернатов будут работать только с одним инвестором. Поскольку инвестор установил в столовых камеры видеонаблюдения, фактов хищения продуктов не будет», – сказал замакима области.

Напомним, заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов заявил, что в Туркестанской области коррупционные риски снижены с 50% до 2%.