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    20:53, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Инвестор представил детали проекта по строительству крупнейшего сахарного завода в РК

    Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с президентом компании Al Khaleej Sugar Джамалем аль Гурэйром, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

    Серик Жумангарин обсудил с инвестором старт строительства сахарного завода в Казахстане
    Фото: primeminister.kz

    Стороны обсудили детали реализации инвестиционного проекта по строительству сахарного завода в Алматинской области.

    Для запуска проекта подписано инвестиционное соглашение между Правительством Казахстана и ТОО QazaqArabSugar. Утверждена дорожная карта, включающая финансирование через АО «Банк Развития Казахстана», выделение и расширение земельного участка, его интеграцию в территорию СЭЗ «Alatau», подведение инженерной инфраструктуры, разработку проектно-сметной документации и строительство завода.

    На текущем этапе инвестор уже определил площадку под строительство.

    Проект предполагает переработку до 500 тыс. тонн сахарной свеклы в год. Параллельно с возведением завода планируется развитие и расширение орошаемых земель под выращивание сырья.

    Проект рассчитан на три года. На встрече были обсуждены сроки начала строительных работ, подключения инфраструктуры, а также другие организационные и технические вопросы.

    Как сообщалось ранее, по данным за январь–май 2025 года производство сахара в Казахстане выросло в 10 раз.

    Теги:
    Серик Жумангарин Правительство РК Алматинская область Сахар
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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