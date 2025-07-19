Инвестор представил детали проекта по строительству крупнейшего сахарного завода в РК

Стороны обсудили детали реализации инвестиционного проекта по строительству сахарного завода в Алматинской области.

Для запуска проекта подписано инвестиционное соглашение между Правительством Казахстана и ТОО QazaqArabSugar. Утверждена дорожная карта, включающая финансирование через АО «Банк Развития Казахстана», выделение и расширение земельного участка, его интеграцию в территорию СЭЗ «Alatau», подведение инженерной инфраструктуры, разработку проектно-сметной документации и строительство завода.

На текущем этапе инвестор уже определил площадку под строительство.

Проект предполагает переработку до 500 тыс. тонн сахарной свеклы в год. Параллельно с возведением завода планируется развитие и расширение орошаемых земель под выращивание сырья.

Проект рассчитан на три года. На встрече были обсуждены сроки начала строительных работ, подключения инфраструктуры, а также другие организационные и технические вопросы.

Как сообщалось ранее, по данным за январь–май 2025 года производство сахара в Казахстане выросло в 10 раз.