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Инвестор предлагает построить опреснительный завод в Мангистау

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Ноября 2022, 13:10
Инвестор предлагает построить опреснительный завод в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На прошлой неделе в ходе официального визита президента Европейского совета Шарля Мишеля между Казахстаном и немецко-шведской компанией было подписано соответствующее соглашение об инвестициях. Об этом в ходе встречи с населением Мангистауской области сообщил Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

В частности, инвестор планирует организовать в Мангистауской области производство «зеленого» водорода.

Предполагается также строительство опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии на 40 гигаватт. Реализация данного проекта позволит создать порядка 3500 рабочих мест на период строительства и 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода объекта. Будут подготовлены и обучены отечественные кадры, обеспечено строительство инфраструктуры, инвестор будет выполнять свои социальные обязательства.

«Таких проектов, оказывающих комплексный социально-экономический эффект на развитие региона, должно быть как можно больше. Сейчас в мире значительно усилилась конкуренция за инвестиции. Наша страна должна использовать все свои сильные стороны и системно работать над улучшением инвестиционного климата. Еще раз повторю: Правительство совместно с акимами должны уделить этому вопросу первостепенное внимание», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Следует приступить к строительству опреснительного завода в селе Кендерли. Очень медленно идет реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань – Мангышлак. Этот объект был введен в эксплуатацию 33 года назад, его сети нуждаются в срочной реконструкции. Правительству и фонду «Самрук-Казына» необходимо выполнить все работы в срок», - отметил Президент.

Президент Казахстана   Мангистауская область  
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