Инвестиционный доход казахстанцев за 12 месяцев превысил 2,8 трлн тенге

Инвестиционный доход вкладчиков формируется в результате управления пенсионными активами Национальным Банком Казахстана и частными управляющими инвестиционным портфелем, передает Kazinform со ссылкой на ЕНПФ.

По итогам инвестиционной деятельности Нацбанка по управлению пенсионными активами, сформированными за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов размер начисленного инвестиционного дохода за последние 12 месяцев с июня 2025 года по май 2026 года составил порядка 2,71 трлн тенге, доходность за данный период составила 11,46%.

По пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, начисленный инвестиционный доход по состоянию на 1 июня 2026 года за последние 12 месяцев составил 115,29 млрд тенге, доходность за данный период составила 17,12%.

Важно отметить, что доходность пенсионных активов за отдельные краткосрочные периоды времени не является показателем эффективности их управления, поскольку доходы в виде вознаграждения по финансовым инструментам и другим операциям, начисленные за короткий промежуток времени, не всегда покрывают колебания стоимости ценных бумаг и курсов валют за данный период. Поэтому объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно делать за более длительный период времени.

Накопленная инвестиционная доходность с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году по состоянию на 1 июня 2026 года с нарастающим итогом составила 1 095,39% при инфляции за весь период 986,70%.

По состоянию на 1 июня 2026 г. накопленный с 01.04.2014 года (после объединения пенсионных активов в ЕНПФ) чистый инвестиционный доход, заработанный НБРК, составил 10,94 трлн тенге. С учетом произведенных выплат его доля в общем объеме пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) составляет 41,2%, что свидетельствует о значимой роли инвестиционной деятельности в структуре накоплений граждан.

Вкладчики имеют право на перевод части пенсионных активов (до 50% пенсионных накоплений за счет ОПВ, ОППВ и до 100% пенсионных накоплений за счет ДПВ) в управление частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП), соответствующим требованиям регулятора.

При этом вкладчики могут выбрать один из трех инвестиционных портфелей, в рамках которого работает УИП:

портфель Ki (12), который подходит всем вкладчикам, независимо от возраста. Минимальный уровень доходности по нему оценивается за последние 12 месяцев;

портфель Ki (36), который предназначен для тех, кому до пенсии осталось не менее 3 лет. Минимальный уровень доходности оценивается по итогам 36 месяцев;

портфель Ki (60), который рассчитан на вкладчиков с долгосрочным горизонтом (более 13 лет до пенсии). Минимальный уровень доходности определяется за период 60 месяцев.

Ранее сообщалось о том, что 5,8 трлн теге досрочно изъяли из ЕНПФ.