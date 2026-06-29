Инвестиции и энергетика: Бектенов провел переговоры с министром экономики Германии

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Федеральным министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Олжас Бектенов и Федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в области экономики, инвестиций, промышленности, энергетики, транспортной логистики и сфере критических минералов.

— Для Казахстана Германия является одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров в Европейском союзе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев придает большое значение сотрудничеству с Германией. В 2025 году объем взаимной торговли достиг 4,4 миллиарда долларов, увеличившись на 9,5 процента по сравнению с предыдущим годом. В предстоящий период перед нами стоит задача — обеспечить трансформацию традиционного торгово-инвестиционного взаимодействия между нашими странами в более развитую промышленную и технологическую кооперацию. Мы заинтересованы в выводе промышленной кооперации на новый уровень через локализацию производства, трансфер технологий и подготовку высококвалифицированных кадров, — подчеркнул Премьер-министр Олжас Бектенов.

В данном направлении отмечен опыт компаний CLAAS и Horsch в сфере сельскохозяйственного машиностроения в Казахстане, который показал эффективность модели поэтапной локализации производства. Подобная модель может быть распространена и на другие отрасли промышленности.

Фото: Правительство РК

Федеральный министр экономики и энергетики Катерина Райхе положительно оценила динамику развития Казахстана и отметила значительный потенциал для расширения двустороннего экономического сотрудничества. Германская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем развитии практического взаимодействия с Казахстаном по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Фото: Правительство РК

— Наши страны связывает давнее и прочное сотрудничество. Важно развивать промышленную кооперацию, создавать новые производства здесь, в Казахстане. Германские компании активно инвестируют в экономику Казахстана, однако я убеждена, что это далеко не предел. Потенциал нашего взаимодействия значительно шире, и мы можем добиться гораздо большего — в интересах экономик и государств наших стран. Казахстан сегодня является ведущей экономикой региона. Развитие, которое прошла ваша страна, действительно очень впечатляет. Помимо классической промышленности вы работаете над искусственным интеллектом, цифровизацией, созданием цифрового государства. Наше партнерство охватывает широкий круг направлений, — отметила Катерина Райхе.

Фото: Правительство РК

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу по расширению инвестиционного сотрудничества и запуску новых проектов между Казахстаном и Германией.

Ранее сообщалось, что министр экономики Германии посетит Казахстан для переговоров по критически важным минералам.