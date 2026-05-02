Инвестиции, энергетика и каспийский туризм: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ неоднократно писали о Казахстане. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране — в подборке агентства Kazinform.

Report: Андрей Бабиш: Чехия заинтересована в поставках нефти и урана из Казахстана

Чехия рассматривает Казахстан как стратегического партнера в энергетике, сообщает Report.

Заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша фактически фиксирует долгосрочный спрос Европы на казахстанские ресурсы. Интерес охватывает сразу два направления — нефть и уран, что отражает структуру энергетического перехода ЕС: диверсификация поставок углеводородов и параллельное развитие атомной энергетики.

Казахстан уже входит в пятерку крупнейших поставщиков нефти в Чехию, с объемом более 1 млн тонн в 2025 году. При этом акцент на уране подчеркивает стратегическую роль страны как крупнейшего мирового производителя этого ресурса.

Договоренность о формировании списка совместных проектов свидетельствует о переходе от политических заявлений к институционализации сотрудничества — с возможным расширением инвестиций и технологического обмена, пишет издание.

TV BRICS: Казахстан планирует запустить восемь проектов в сфере цветной металлургии в 2026 году

Казахстан ускоряет развитие перерабатывающей промышленности, пишет TV BRICS.

В 2026 году планируется запуск восьми проектов с инвестициями 80,1 млрд тенге и созданием более 1,5 тыс. рабочих мест. Уже введен в эксплуатацию проект по производству катодной меди в Карагандинской области (512 рабочих мест).

Однако ключевой акцент — в масштабе всей программы. В работе находятся 48 проектов с общим объемом инвестиций около 7,5 трлн тенге и потенциалом создания 19,4 тыс. рабочих мест, из которых 15,7 тыс. — в сельской местности.

Структура проектов показывает переход к глубокой переработке: производство медной катанки, кабеля, алюминиевых профилей, золото-серебряных сплавов. Это формирует полноценную цепочку добавленной стоимости внутри страны и снижает зависимость от экспорта сырья.

The Caspian Post: Казахстан сотрудничает с американской компанией для продвижения водородной энергетики

Казахстан усиливает технологическое партнерство с глобальными компаниями, пишет The Caspian Post.

Переговоры с компанией Air Products охватывают сразу несколько направлений: водородная энергетика, газохимия, углехимия и внедрение технологий в металлургии.

Фактически речь идет о формировании новых индустриальных сегментов, связанных с низкоуглеродной экономикой. Водород рассматривается как один из ключевых элементов будущего энергетического баланса, особенно в контексте декарбонизации промышленности.

Подход Казахстана — интеграция международных технологий с собственной ресурсной базой — позволяет создавать новые производственные цепочки, а не ограничиваться экспортом сырья, пишет издание.

The Times of Central Asia: Казахстан разрабатывает систему ИИ для мониторинга бурения с планами по экспорту

Казахстан делает шаг к цифровой трансформации энергетики, пишет The Times of Central Asia.

Разработанная система ИИ для мониторинга бурения уже применяется на более чем 4000 скважин. Она анализирует данные в реальном времени, выявляет отклонения и прогнозирует добычу.

Экономический эффект измерим: сокращение простоев до 20% и выгода около $2,2 млн ежегодно. Дополнительное направление — управление оборотом нефтепродуктов. Здесь система позволяет повысить точность планирования до 85% и сократить потери, обеспечивая экономию до $48,4 млн в год.

Казахстан впервые выходит на рынок не только как поставщик сырья, но и как разработчик цифровых решений для нефтегазовой отрасли.

Анадолу: Актау избран туристической столицей ОЭС на 2030 год

Казахстан усиливает позиции в региональной туристической политике, сообщает Анадолу.

Выбор Актау туристической столицей ОЭС на 2030 год отражает растущую роль Каспийского региона в туристической стратегии страны.

Решение сопровождается более широкой повесткой: развитие экотуризма, создание региональных маршрутов и усиление кооперации между странами-участницами.Это означает, что Казахстан постепенно диверсифицирует экономику, включая туризм как полноценный сектор роста наряду с энергетикой и промышленностью.

ООН: Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору

В международной безопасности Казахстан сохраняет устойчивую позицию, сообщает ООН.

20-летие Семипалатинского договора подчеркивает роль региона как зоны, свободной от ядерного оружия. В условиях роста глобальной напряженности этот механизм рассматривается как действующий инструмент снижения рисков.

Казахстан выступает не только как участник, но и как один из драйверов этой повестки, продвигая идеи нераспространения и многостороннего взаимодействия.

Отдельно отмечается уникальность соглашения: это единственная подобная зона в северном полушарии, граничащая с ядерными державами, что усиливает ее значение в глобальной системе безопасности.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о Казахстане в контексте проведения первого регионального экологического саммита в Астане с участием около 1500 делегатов, создания центра МВФ в Алматы для развития экономической экспертизы в регионе, подготовки технологической программы по редким и редкоземельным металлам, а также реализации проектов в сфере «зеленой» энергетики.