Экосаммит, инициативы МВФ и зерновой бензин: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Анадолу: В Астане стартовал региональный экологический саммит

Казахстан закрепляет за собой роль площадки для международного диалога, пишет агентство Анадолу.

В Астана стартовал первый региональный экологический саммит с участием около 1500 делегатов из стран Центральной Азии, ЕС, ШОС и Ближнего Востока.

Инициатива, предложенная Президентом Касым-Жомартом Токаевым на Генассамблее ООН, направлена на выработку совместной политики в сфере экологии, управления водными ресурсами и сохранения биоразнообразия.

Саммит демонстрирует переход от национальной экологической повестки к региональной координации — ключевому фактору устойчивости в Центральной Азии.

The Caspian Post: МВФ откроет региональный центр развития потенциала в Казахстане

Казахстан усиливает статус интеллектуального и финансового хаба региона, пишет The Caspian Post.

По данным Международного валютного фонда, в Алматы будет создан Региональный центр развития потенциала (CCAMTAC), который охватит страны Кавказа, Центральной Азии и Монголию.

Центр сосредоточится на макроэкономике, бюджетной политике, финансовом регулировании и статистике. Уже сейчас в рамках инициативы проведено более 615 обучающих мероприятий и подготовлено свыше 4670 специалистов, включая 1370 из Казахстана.

Фактически речь идет о формировании институциональной платформы, через которую будут транслироваться международные стандарты управления экономикой, что усиливает влияние Казахстана на региональную политику, пишет издание.

CRONOS Asia: Казахстан готовит технологический рывок в редкоземельных металлах

На базе Назарбаев Университет обсуждена программа создания полного цикла производства редких и редкоземельных материалов, пишет CRONOS Asia.

Речь идет о переходе от сырьевой модели к высокотехнологичной: от добычи — к выпуску продукции для ядерной, водородной и потенциально термоядерной энергетики.

Инициатива рассчитана на 2027–2031 годы и предполагает создание научно-технологической цепочки внутри страны. Ключевой акцент — на увеличении добавленной стоимости и снижении технологической зависимости.

Report: Казахстан и Китай запустят ветропарк за $645 млн в Карагандинской области

Казахстан продолжает диверсификацию энергетики. В Карагандинской области будет построен ветропарк мощностью 500 МВт стоимостью $645 млн, сообщает Report.

Проект позволит ежегодно производить около 1,6 млрд кВт·ч электроэнергии и сократить выбросы CO₂ на 1,3 млн тонн.

Сделка демонстрирует усиление сотрудничества с Китаем в сфере «зеленой» энергетики и переход к масштабным инфраструктурным проектам в ВИЭ.

TV BRICS: Казахстан намерен сократить выбросы энергетики почти на 35%

Казахстан формирует долгосрочную модель энергетического перехода. По словам Президента Касым-Жомарта Токаева, выбросы крупных энергетических объектов планируется снизить почти на 35%, пишет TV BRICS.

Параллельно страна развивает атомную энергетику и модернизирует угольные станции с применением технологий «чистого угля». Доля ВИЭ уже превышает 7% и должна превысить 15% к 2030 году.

Таким образом, Казахстан пытается балансировать между статусом сырьевого экспортера и переходом к низкоуглеродной модели.

The Times of Central Asia: Казахстан запускает топливо на основе зерна

Казахстан делает первые шаги в развитии биотоплива. На рынке появилось топливо BI-95 с добавлением биоэтанола, произведенного из пшеницы, пишет The Times of Central Asia.

Производственная цепочка полностью локализована — от сельхозсырья до готового продукта. По данным разработчиков, использование такого топлива позволяет сократить выбросы парниковых газов на 60–70%.

Фактически это попытка интегрировать аграрный сектор в энергетическую повестку и снизить экологическую нагрузку, особенно в крупных городах.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о Казахстане в контексте укрепления регионального сотрудничества с Узбекистаном и Турцией, роста экспорта нефти в Европу до 55,8 млн тонн и усиления роли страны как ключевого поставщика энергоресурсов, а также развития транспортной инфраструктуры, включая планы по строительству новых аэропортов и расширению международных маршрутов, и инициатив по формированию собственной финансовой архитектуры через создание национального рейтингового агентства.