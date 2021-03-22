Инвестиционные и туристические возможности Туркестана обсудили на международном медиа-форуме

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На международном форуме представителей СМИ тюркоязычных государств были презентованы приоритетные программы, планы и возможности по улучшению инвестиционного и туристского климата, а также привлечению иностранных инвестиций в экономику области, продвижению Туркестана как международного туристского центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В масштабном мероприятии приняли участие представители различных печатных и электронных СМИ из Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии, Узбекистана, Турции. Открывая форум, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев отметил, что Туркестан на протяжении многих веков был символом всей тюркской интеграции, и не случайно во время праздника Наурыз представители информационного пространства тюркских стран встретились в священном городе.

«В то время, когда в мире набирают обороты глобальные интеграционные процессы, тюркский мир, который внес ценный вклад в развитие мировой цивилизации, служит примером для других. Инициатором этого процесса стал Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Назарбаев. Он заявил о необходимости начала интеграционного объединения братских народов на первом Саммите глав тюркских государств в 1992 году. Таким образом, Туркестан был признан центром тюркской цивилизации. Сегодня этот исторический процесс продолжается, Туркестан является священным местом, общим для тюркских стран», - сказал Умирзак Шукеев.

На международном форуме академик НАН РК, генеральный директор Института археологии им. А. Маргулана Бауыржан Байтанаев выступил с докладом на тему «Модернизация Туркестана: новый импульс в стратиграфии». Также заместитель акима области Мейржан Мырзалиев рассказал об инвестиционном и туристическом потенциале Туркестанской области. Представитель правления телеканала «TRT» из Турции Мехмед Захид рассказал о важности медийной интеграции тюркского мира. Представители зарубежных СМИ обменялись мнениями и поделились опытом. По мнению участников, форум придаст новый импульс открытию нового дыхания Туркестана. Корреспонденты тюркоязычных государств с радостью отметили, что священный город сохранил свой древний облик.

«На момент переноса областного центра Елбасы подписал сразу два важных документа – концепцию развития города Туркестан и Указ «О создании специальной экономической зоны «Turkistan». Главная цель принятия этих документов - развитие туризма и привлечение инвестиций в Туркестан. Уважаемые представители СМИ братских тюркских народов! Сегодняшняя встреча имеет важное значение для укрепления сотрудничества и совместной работы лучших СМИ на информационном пространстве тюркских государств. Потому что верования, предыстория, принципы существования тюркских стран переплетаются воедино. Уверен, что у тюркских государств укрепятся устоявшееся единство и партнерские связи во всех направлениях», - подчеркнул Умирзак Шукеев.

Напомним, по итогам 2020 года в основной капитал области было направлено 703 млрд. тенге инвестиций. Это на 60% больше, чем в 2019 году. Из них объем внешних инвестиций составил 112 млрд. тенге. Благодаря привлеченным инвестициям город становится краше с каждым днем. В свою очередь, - это способствует увеличению притока туристов в Туркестан.

В рамках мероприятия, объединившего представителей зарубежных СМИ, было организовано роуд-шоу «TURKISTAN MEDIA FORUM: INVESTMENT AND TOURISM OPPORTUNITIES». Для участников роуд-шоу с 20 по 22 марта запланированы пресс-туры. Представители СМИ посетят историко-культурное наследие на священной туркестанской земле. Для журналистов тюркоязычных стран запланированы экскурсии по мавзолею Арыстан-баб, городищу Отырар, центру Отырарского района, мавзолею Х. А. Яссауи, а также посещение пещеры Акмешит и монумента Кемекалган и другие мероприятия.







