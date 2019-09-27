Инвестиции, жилье и соцсфера: Женис Касымбек назвал главные направления работы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек на сессии областного маслихата назвал 3 главные задачи, которые нужно решить в первую очередь. Это работа с инвесторами и поддержка бизнеса, жилищный вопрос и развитие социальной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в области объём инвестиций достиг рекордного показателя - 650 млрд долларов, сообщил глава региона. Нужно не сбавлять темп, улучшать бизнес-климат, развивать «экономику простых вещей». Всё это даёт экономическую стабильность и новые рабочие места, отметил аким.

«Основой качества жизни для людей является жильё. Это очень острый вопрос. Поэтому мы должны обеспечить возможности доступного жилья. За 2 года в области за счёт всех источников финансирования построено 420 тыс. квадратных метров жилья. Это порядка 4 300 квартир в год. Но потенциал области гораздо выше, - подчеркнул Женис Касымбек. - Мы используем все возможности, предоставляемые государством в рамках программы «Нұрлы жер». Даём квартиры многодетным семьям. Жилищный вопрос является одним из главных. В следующем году мы должны увеличить объёмы строительства жилья».

В большем внимании нуждается и социальная сфера, считает аким области. Инвестиции в новые учреждения образования, здравоохранения и спорта - это вложения в комфортную среду, доступность услуг и, в конечном счёте, улучшение благополучия граждан, заявил он.

Депутаты рассмотрели на сессии ход реализации программы «Нұрлы жол» и развитие туризма в области.

Женис Касымбек рассказал о планах по этим направлениям. По его словам, в разы вырастет количество дорог, в том числе местных, которые будут ремонтировать.

Долгожданный ремонт запланирован на дороге Кызылорда - Жезказган, порадовал новостью аким области. По этому проекту сейчас разрабатывается ПСД. Строительство планируют начать в 2020 году.

Развитие туризма зависит от инфраструктуры, где проблем ещё немало, констатировал глава региона. В этом году в аэропорту Балхаша будет открыта обновлённая взлётно-посадочная полоса. Ставка делается и на малую авиацию. В Каркаралинском и Улытауском районах хотят построить аэродромы местных воздушных линий. В следующем году из Караганды запустят авиарейсы в Шымкент и на Алаколь.

Женис Касымбек поручил ускорить строительство визит-центра в Улытау.