НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние три года инвестиции в основной капитал в Туркестанской области составили свыше 1,5 трлн тенге. Об этом сообщил аким области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трехлетие мы отмечаем принятием нового комплексного плана развития области до 2025 года. Рассмотрев все итоги, Правительство посчитало, что основа для будущего города в принципе создана. Большая часть объектов в культурно-духовном центре построена. Достаточно большими темпами развивается у нас административный центр. Инфраструктура города заложена на ту перспективу, которая предусмотрена в генплане, поэтому нам необходимо начать новый этап развития города», - отметил аким области.

По его словам, город Туркестан развивается в нескольких направлениях.

«Если посмотреть на итоги развития области за эти три года, можно увидеть, что это было очень удачное, стратегическое решение – создание новой Туркестанской области и выделение Шымкента, как города республиканского значения. Оба региона получили большой импульс к развитию. Если сравнить с 2018 годом ВВП области за эти годы вырос на 41% и составил 2,4 трлн тенге. Промышленная продукция выросла на 18%, сельское хозяйство на 34%. Самое главное – за последние три года инвестиции в основной капитал увеличились в 2,6 %, составили 1 трл 600 млрд тенге», - сказал Умирзак Шукеев.