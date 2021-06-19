Инвестиции в основной капитал в Туркестанской области составили свыше 1,5 трлн тенге
«Трехлетие мы отмечаем принятием нового комплексного плана развития области до 2025 года. Рассмотрев все итоги, Правительство посчитало, что основа для будущего города в принципе создана. Большая часть объектов в культурно-духовном центре построена. Достаточно большими темпами развивается у нас административный центр. Инфраструктура города заложена на ту перспективу, которая предусмотрена в генплане, поэтому нам необходимо начать новый этап развития города», - отметил аким области.
По его словам, город Туркестан развивается в нескольких направлениях.
«Если посмотреть на итоги развития области за эти три года, можно увидеть, что это было очень удачное, стратегическое решение – создание новой Туркестанской области и выделение Шымкента, как города республиканского значения. Оба региона получили большой импульс к развитию. Если сравнить с 2018 годом ВВП области за эти годы вырос на 41% и составил 2,4 трлн тенге. Промышленная продукция выросла на 18%, сельское хозяйство на 34%. Самое главное – за последние три года инвестиции в основной капитал увеличились в 2,6 %, составили 1 трл 600 млрд тенге», - сказал Умирзак Шукеев.