Инвестиции в экологию сократились за год почти на треть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь-февраль 2022 года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, сократились в стоимостном выражении сразу на 30,7% за год, до 6,2 млрд тенге. Сокращение наблюдается уже третий год подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года показатель составлял 8,9 млрд тг — на 65% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезебольше всего инвестиций в секторе пришлось на Туркестанскую область: 37,1%, или 2,3 млрд тенге. На второй строчке расположилась Карагандинская область - 1,9 млрд тенге. Тройку лидеров замкнула Павлодарская область - 608,1 млн тенге.

Отмечается, что за два месяца текущего года Бюро национальной статистики АСПиР РК предоставило информацию по инвестициям только по 8 из 17 регионов страны. На 9 регионов, информация по которым отсутствует, пришлось 377,3 млн тенге, или 6,1% от общего объёма инвестиций, направленных на охрану окружающей среды.

Большая часть инвестиций обеспечена за счёт собственных средств предприятий: 3,1 млрд тенге — на 16,7% меньше в деньгах, чем годом ранее.

Ещё 2,8 млрд тенге пришлось на небанковские заёмные средства (годовой рост — в 2,5 раза), и 251 млн тенге — на местный бюджет (минус 93,5% за год).

В целом, проблем с экологией в РК хватает. К примеру, в Усть-Каменогорске вновь откладывается ввод в эксплуатацию мусоросортировочного завода, сообщает inbusiness.kz.

Завод местные власти обещали ввести в эксплуатацию ещё в августе-сентябре 2021 года, однако в срок не уложились. Причиной названы перебои с поставками оборудования из Греции. Однако в отделе ЖКХ заверяли, что до конца 2021 года объект будет сдан. Теперь же срок ввода в эксплуатацию откладывается на начало апреля 2022-го. Отметим: мусоросортировочные заводы планировалось построить в пяти городах Казахстана, первый начали строить в Усть-Каменогорске.

Фото:fondkollen.se







