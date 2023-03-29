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Инвестиции должны дать толчок развитию среднего бизнеса – Президент Казахстана

Азамат Сыздыкбаев
29 Марта 2023, 10:48
Инвестиции должны дать толчок развитию среднего бизнеса – Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости привлечения инвестиций в разные отрасли экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существующая экономическая модель в Казахстане основывается на привлечении инвестиций, в первую очередь, в сырьевые секторы. Поэтому средний бизнес, составляющий костяк национальной буржуазии, развивается бессистемно, только в отдельных регионах», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Глава государства отметил, что перед Правительством стоит задача привлечения в ключевые отрасли экономики значительных инвестиций, включая зарубежные.

«Они должны дать ощутимый толчок развитию среднего бизнеса. В этом вопросе волокиты быть не может», - подчеркнул Президент.


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