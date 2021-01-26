Инвентаризировать все организации здравоохранения поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества поручается провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие системы здравоохранения. Она прошла жесткое испытание на прочность во время пандемии. Высветились все системные проблемы отрасли. При этом пострадали другие медицинские службы, что незамедлительно отразилось на здоровье населения. За прошлый год мы потеряли 156 матерей – рост смертности в 2,8 раза. Это не просто сухие цифры статистики, это невосполнимые утраты для 156 семей», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, среди основных причин высокого уровня материнской смертности из года в год указывается слабая оснащенность родильных домов.

«В неудовлетворительном состоянии находится оснащенность реанимационных отделений, отсутствуют оборудования и расходные материалы для лечения тяжелых пациентов. Поручаю Правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения. При этом важно сделать акцент на службах родов и реанимаций. А также принять меры по их оснащению медицинскими оборудованиями, лекарствами и изделиями», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.