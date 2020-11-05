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Инвентаризацию арычной сети завершили в Алматы

5 Ноября 2020 16:30
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Инвентаризацию арычной сети завершили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы рассмотрены результаты инвентаризации арычной сети, по результатам которой будет принят комплекс мер по обустройству арыков и отводу ливневых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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Инвентаризация арычной сети проведена по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева с целью актуализации состояния, создания карты-схемы имеющейся арычной сети и ливневой канализации. Также поставлена задача по разработке комплексных мер по систематизации подачи воды для зеленых насаждений и отведению дождевых вод.

В результате инвентаризации установлена общая протяженность арычных сетей, составившая 1523 км. В том числе в введении районных акиматов - 1138 км, на территории дворов – 245 км, в парковых зонах – 60 км. Ремонт или реконструкция требуется на 424 км арычной сети. Для полива используется 168 км арыков,


Составлена база геоданных с паспортами объектов, разработан комплекс инвентаризационных карт, а также рекомендации по обустройству арычных сетей и ливневой канализации, а также отведению дождевых вод.

Арычная система Алматы многофункциональна по своему значению и предназначена для полива зеленых насаждений и создания благоприятного микроклимата.


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#Алматы   #Жилье  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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